Η Τουρκία συνταράσσεται από το σκάνδαλο με τα funds, με τις Αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις για την υπόθεση των τουρκικών επενδυτικών κεφαλαίων, που έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στην αγορά της Κωνσταντινούπολης.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και το όνομα της αντιπροέδρου του κυβερνώντος AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία το Σαββατοκύριακο παραιτήθηκε από τις κομματικές θέσεις της, μετά από καταγγελία πολιτικού της αντιπολίτευσης ότι η ίδια και ο σύζυγός της είχαν αποκομίσει σημαντικά κέρδη από συναλλαγές στη μετοχή της Ozata Denizcilik πριν από την αναταραχή στην αγορά.

Το θέμα αυτό συζητήθηκε στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, με τον ανταποκριτή του καναλιού στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη, και τον παρουσιαστή, Δημήτρη Οικονόμου, να έχουν έναν ενδιαφέροντα διάλογο για τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα.

Ο Μανώλης Κωστίδης έκανε λόγο για ένα «τεράστιο σκάνδαλο», το οποίο «φαινόταν». Ειδική αναφορά έγινε σε ένα πολύ μικρό ναυπηγείο στην Τουρκία, η χρηματιστηριακή αξία του οποίου είχε ξεπεράσει εκείνη ενός μεγάλου ομίλου «που έχει το 7% του ΑΕΠ της Τουρκίας. Αυτά τα βλέπαμε…», είπε χαρακτηριστικά.

«Και εδώ τα ζήσαμε αυτά. Κι εδώ υπήρχαν εταιρείες που δεν είχαν ούτε μία μπουλντόζα, τίποτα. Κατασκευαστική τάδε. Πάρε τα limit up συνέχεια από το πρωί έως το βράδυ. Τα έχουμε ζήσει αυτά», σχολίασε ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Μετά το χρηματιστήριο εδώ, αν πήγαινες στα βόρεια προάστια έβλεπες ημιτελείς βίλες τεράστιες, οι οποίες έμειναν εκεί 10 χρόνια γιατί πήγαιναν έριχναν χρήμα εκεί, μετά το χρηματιστήριο κατέρρευσε και έμειναν με το κουφάρι στο χέρι», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

Δείτε τον διάλογό τους από το 08:09 στο παρακάτω βίντεο: