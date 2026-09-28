Αντίστροφα μετρά ο χρόνος έτσι ώστε να γίνουν οι ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων σχετικά με τις τιμές στα καύσιμα, οι οποίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Ενδεικτικά για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 28/9 το Mega, είναι τα στοιχεία σε σύγκριση με πέρυσι:

Βενζίνη : 1,757 €/λτ (Σεπτέμβριος 2025), 2,199 €/λτ (Σεπτέμβριος 2026)

Αύξηση: +44,2 λεπτά ή +25,1%

: 1,757 €/λτ (Σεπτέμβριος 2025), 2,199 €/λτ (Σεπτέμβριος 2026) Αύξηση: +44,2 λεπτά ή +25,1% Diesel : 1,543 €/λτ (Σεπτέμβριος 2025), 2,224 €/λτ (Σεπτέμβριος 2026)

Αύξηση: +68,1 λεπτά ή +44,1%

: 1,543 €/λτ (Σεπτέμβριος 2025), 2,224 €/λτ (Σεπτέμβριος 2026) Αύξηση: +68,1 λεπτά ή +44,1% Υγραέριο κίνησης: 0,946 €/λτ (Σεπτέμβριος 2025), 1,011 €/λτ (Σεπτέμβριος 2026)

Αύξηση: +6,5 λεπτά ή 6,9%

Τα μέτρα

Σε αυτό το κλίμα, την Τετάρτη (30/9) θα ανακοινωθεί η κυβερνητική παρέμβαση για τα καύσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται:

Πετρέλαιο: Παράταση επιδότησης για Οκτώβριο (0,10 €/λτ), παράταση έκπτωσης από διυλιστήρια (0,05 €/λτ).

Βενζίνη: Παράταση έκπτωσης από διυλιστήρια (0,10 €/λτ), πιθανή επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14/10:

Στόχος η τιμή εκκίνησης <1,75 €/λτ.

1) Οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος (με ίδια εισοδηματικά & περιουσιακά κριτήρια).

2) Κρατική επιδότηση απευθείας στην αντλία και έκπτωση από διυλιστήρια.