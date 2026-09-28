Αυξήσεις στην τιμή της φέτας αναμένεται να σημειωθούν το επόμενο δίμηνο εξαιτίας της έλλειψης της πρώτης ύλης που έχει φέρει η ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η μείωση της παραγωγής γάλακτος έχει κάνει την τιμή της φέτας να πάρει την ανιούσα με τους καταναλωτές να είναι ιδιαιτέρως απογοητευμένοι καθώς καλούνται να μειώσουν την κατανάλωση ενός από τα κύρια προϊόντα της μεσογειακής διατροφής.

Στην άνοδο της τιμής της φέτας συντελούν:

Η μείωση ζωικού κεφαλαίου (σχεδόν 500.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί).

Η μείωση παραγωγής γάλακτος (έως 80.000 τόνοι λιγότερο πρόβειο γάλα).

Η αύξηση εξαγωγών +6% έως +7%.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 28/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» οι παραγωγοί ζητούν +15 έως +25 λεπτά/κιλό για το πρόβειο γάλα, μία αύξηση που μπορεί να προσθέσει 1 – 1,5 ευρώ/κιλό στο κόστος παραγωγής.

Στο λιανεμπόριο κατά τις ίδιες πληροφορίες η αύξηση θα φτάσει έως τα 2 ευρώ το κιλό.