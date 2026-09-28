Επτά επιπλέον μήνες για να εξασφαλίσουν το φορολογικό τους «διαβατήριο» στην Ελλάδα κερδίζουν οι συνταξιούχοι του εξωτερικού που επιλέγουν να μεταφέρουν εδώ τη φορολογική τους κατοικία. Η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ ξαναγράφει το ημερολόγιο των αιτήσεων, μεταφέροντας την καταληκτική ημερομηνία από τις 31 Μαρτίου στις 31 Οκτωβρίου, ενώ δίνει περιθώριο έως τις 30 Νοεμβρίου για τη συμπλήρωση του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παράλληλα, μπαίνει σαφές χρονοδιάγραμμα για την εξέταση των αιτήσεων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν προθεσμία 60 ημερών και, σε κάθε περίπτωση, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου για την έκδοση της απόφασης. Το ειδικό καθεστώς προβλέπει αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 7% για τα εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό και μπορεί να διατηρηθεί για έως 15 φορολογικά έτη.

Πάνω από 1.700 αιτήσεις

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 1.700 αιτήσεις, από τις οποίες περίπου 1.000 έχουν ήδη εγκριθεί. Στη λίστα των ενδιαφερομένων κυριαρχούν συνταξιούχοι από χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και οι σκανδιναβικές χώρες, ενώ αυξημένη είναι και η κινητικότητα από τις ΗΠΑ.

Τι αλλάζει

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την προθεσμία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η οποία μεταφέρεται στις 31 Οκτωβρίου. Όσοι έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα έως και τις 2 Ιουλίου μπορούν να ζητήσουν υπαγωγή είτε για το ίδιο φορολογικό έτος είτε για το επόμενο. Για όσους κάνουν τη μεταφορά μετά τις 2 Ιουλίου, το ειδικό καθεστώς ενεργοποιείται από το επόμενο έτος.

Δεύτερη αλλαγή είναι η αποσύνδεση της αίτησης από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει εγκαίρως την αίτησή του και να συμπληρώσει τον φάκελο έως τις 30 Νοεμβρίου. Έτσι δεν κινδυνεύει να βρεθεί εκτός καθεστώτος επειδή καθυστέρησε η έκδοση κάποιου εγγράφου από τη χώρα προέλευσης.

Η αίτηση εξετάζεται εντός 60 ημερών. Το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής αναλαμβάνει τους φορολογουμένους με διεύθυνση στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και στις νήσους Κέα, Κύθνο, Άνδρο και Μήλο, ενώ το ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για την υπόλοιπη χώρα. Η τελική απόφαση πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου.

Ποιοι μπαίνουν στο καθεστώς

Για να ενταχθεί ένας συνταξιούχος στο ειδικό φορολογικό καθεστώς θα πρέπει να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας. Παράλληλα, θα πρέπει να προέρχεται από χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον φορολογικό τομέα και να αποδεικνύει ότι είναι δικαιούχος σύνταξης από το εξωτερικό. Όπου τα απαιτούμενα στοιχεία υπάρχουν ήδη στα αρχεία της ΑΑΔΕ, δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόμισή τους. Σε διαφορετική περίπτωση ζητούνται, μεταξύ άλλων, βεβαιώσεις φορολογικής κατοικίας, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων ή άλλα επίσημα έγγραφα της χώρας προέλευσης.

Φόρος με συντελεστή 7%

Για τα εισοδήματα αλλοδαπής εφαρμόζεται σταθερός φορολογικός συντελεστής 7%, εκτός εάν Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ή άλλη διεθνής συμφωνία προβλέπει διαφορετική μεταχείριση. Ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου και με την πληρωμή του εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα συγκεκριμένα εισοδήματα. Δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές οφειλές ή πιστωτικά υπόλοιπα και δεν μπορεί να υπαχθεί σε ρύθμιση δόσεων.

Φόρος που έχει ήδη καταβληθεί στο εξωτερικό μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αφαιρεθεί από τον φόρο που αναλογεί στην Ελλάδα μέχρι του αντίστοιχου ποσού. Τα εισοδήματα που αποκτώνται στην Ελλάδα εξακολουθούν να φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις. Αν ο φόρος δεν καταβληθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου, ο φορολογούμενος βγαίνει από το ειδικό καθεστώς και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις για το παγκόσμιο εισόδημά του.

Η αίτηση

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ψηφιακά μέσω της πύλης myAADE και της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier προς το αρμόδιο ΚΕΦΟΔΕ ή με φυσική παρουσία κατόπιν ραντεβού στα ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης. Υποστήριξη για την υποβολή της αίτησης παρέχεται επίσης από τα myPoint Αττικής, τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης και τις κατά τόπους ΔΟΥ.

Οι νέοι κανόνες δεν αφορούν μόνο τις αιτήσεις που θα κατατεθούν από εδώ και πέρα. Εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και στις πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου που αφορούν το φορολογικό έτος 2025.