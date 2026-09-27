Μόλις μία στις τέσσερις αγοραπωλησίες ακινήτων στην Ελλάδα πραγματοποιείται με τη βοήθεια στεγαστικού δανείου, την ώρα που στην Ευρώπη σχεδόν μία στις δύο συναλλαγές γίνεται με τραπεζικό δανεισμό. Η απόσταση παραμένει μεγάλη, παρά το γεγονός ότι οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών έχουν αρχίσει να ανεβάζουν αισθητά ταχύτητα μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία της IMS Financial Consulting, το ποσοστό των αγοραπωλησιών που χρηματοδοτούνται μέσω στεγαστικού δανείου διαμορφώνεται στην Ελλάδα στο 23%, έναντι 45% στην Ευρώπη. Η διαφορά φθάνει τις 22 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ευρωπαϊκό ποσοστό είναι σχεδόν διπλάσιο, κατά 1,96 φορές, από το αντίστοιχο ελληνικό.

Η εικόνα δείχνει ότι η ελληνική κτηματαγορά εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ίδια κεφάλαια, με τον τραπεζικό δανεισμό να έχει σαφώς μικρότερη συμμετοχή στις συναλλαγές σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Άλμα στα στεγαστικά

Ωστόσο, η στεγαστική πίστη δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Από τα 594 εκατ. ευρώ το 2020, οι ετήσιες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν στα 884 εκατ. ευρώ το 2021 και στα 1,213 δισ. ευρώ το 2022. Το 2023 υποχώρησαν στα 1,062 δισ. ευρώ, για να επιστρέψουν σε ανοδική τροχιά το 2024, στα 1,301 δισ. ευρώ, και να φθάσουν το 1,672 δισ. ευρώ το 2025. Με άλλα λόγια, μέσα σε μία πενταετία οι ετήσιες εκταμιεύσεις σχεδόν τριπλασιάστηκαν, καθώς από τα 594 εκατ. ευρώ του 2020 αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 1 δισ. ευρώ έως το 2025.

Το «Σπίτι μου»

Σημαντικό ρόλο στην επανεκκίνηση της στεγαστικής πίστης έχουν και τα προγράμματα «Σπίτι μου». Οι σχετικές εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 239 εκατ. ευρώ το 2023, αυξήθηκαν στα 470 εκατ. ευρώ το 2024 και έφθασαν τα 843 εκατ. ευρώ το 2025.

Η δυναμική συνεχίζεται και το 2026. Στο οκτάμηνο του έτους, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 27,3%, φθάνοντας τα 1,246 δισ. ευρώ, από 979 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση περίπου 267 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος στις εκταμιεύσεις μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου», οι οποίες αυξήθηκαν κατά 54,6%, από 381 εκατ. ευρώ στο οκτάμηνο του 2025 σε 589 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2026.

Συνολικά, οι εκταμιεύσεις του οκταμήνου του 2026 εμφανίζονται αυξημένες κατά 34,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της τραπεζικής χρηματοδότησης στην αγορά κατοικίας. Η σύγκριση με την Ευρώπη, ωστόσο, εξακολουθεί να αποκαλύπτει τη μεγάλη απόσταση. Παρά την ισχυρή άνοδο των εκταμιεύσεων από το 2020 και μετά, λιγότερο από το ένα τέταρτο των αγοραπωλησιών ακινήτων στην Ελλάδα χρηματοδοτείται σήμερα με στεγαστικό δάνειο.

Στην αγορά κατοικίας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα ακίνητα αξίας έως 250.000 ευρώ. Αντίθετα, όσο οι τιμές ανεβαίνουν πάνω από τις 550.000 ευρώ, η ένταση της ζήτησης περιορίζεται σε σχέση με το διαθέσιμο απόθεμα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλοί υποψήφιοι αγοραστές αναζητούν κατοικία, χωρίς όμως να φτάνουν εύκολα στην ολοκλήρωση της αγοράς, με το ύψος των τιμών να αποτελεί έναν από τους βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες.