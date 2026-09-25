Συνεχίζοντας τη σταθερή πορεία οργανικής ανάπτυξής της, η JTI Hellas κατέγραψε το 2025 συνολικό κύκλο εργασιών που άγγιξε τα 850 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση καθαρών πωλήσεων κατά 5,4% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, η εταιρεία συνέβαλε σημαντικά στα δημόσια έσοδα, αποδίδοντας περισσότερα από 740 εκατ. ευρώ σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Η εξέλιξη αυτή, όπως αναφέτρει η εταιρεία, επήλθε παρά τις δυσμενείς παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες, οι οποίες συνέχισαν να τροφοδοτούν πληθωριστικές πιέσεις. Το σταθερό φορολογικό περιβάλλον των τελευταίων ετών ήταν κρίσιμος παράγοντας ώστε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες που επέφερε η παγκόσμια οικονομική συνθήκη.

Ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες

Για το 2025 η JTI Hellas διατήρησε την ηγετική θέση της στην κατηγορία των συμβατικών προϊόντων, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις εξελίξεις το 2026.

Στην κατηγορία των θερμαινόμενων προϊόντων, το 2025 η εταιρεία παρουσίασε στην ελληνική αγορά την πλέον εξελιγμένη συσκευή θέρμανσης ράβδων καπνού και νικοτίνης Ploom Aura. Το 2026 ήδη καταγράφεται ακόμη πιο ανοδική δυναμική στην κατηγορία αυτή για την Εταιρεία.

Η JTI Hellas έχοντας εισχωρήσει δυναμικά στην κατηγορία των θερμαινόμενων προϊόντων από το τελευταίο τρίμηνο του 2023, μέσω πολλαπλών εμπορικών καναλιών που έχουν εδραιώσει την ολοκληρωμένη παρουσία της σε αυτή, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι αγορά στρατηγικής σημασίας για τη JTI.

Το εργοστάσιο της Ξάνθης στο επίκεντρο των επενδύσεων

Χρονιά ανάπτυξης ήταν το 2025 και για το εργοστάσιο της JTI στην Ξάνθη, την ιστορική μονάδα ΣΕΚΑΠ, η οποία τον Ιανουάριο 2026 γιόρτασε τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της, με τον δυναμισμό της νέας εποχής της.

Στο εργοστάσιο, από την ένταξή του στην οικογένεια της JTI το 2018, έχουν επενδυθεί περισσότερα από 47 εκατομμύρια δολάρια για την προσαρμογή του στα παγκόσμια πρότυπα της JTI μέσα από τον διαρκή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και την επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων. Αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο εξάγει το 74% της παραγωγής τους σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές.

Η JTI Hellas και το εργοστάσιο στην Ξάνθη απασχολούν σήμερα αθροιστικά περισσότερους από 300 άμεσα εργαζόμενους, παρέχοντας υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας. Παράλληλα, η JTI μέσα από τον συνολικό κύκλο εργασιών της στην Ελλάδα, τις συνέργειες με τη μικρή λιανική και την εξαγορά υψηλής ποιότητας ελληνικού καπνού, υποστηρίζει περισσότερες από 50.000 οικογένειες σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερο δε είναι το αποτύπωμα στην ακριτική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου βρίσκεται η παραγωγική μονάδα.

Απασχόληση και αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία

Η JTI Hellas και η παραγωγική μονάδα της Ξάνθης απασχολούν συνολικά περισσότερους από 300 εργαζομένους, προσφέροντας θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, μέσα από τη συνολική δραστηριότητά της στην Ελλάδα, τις συνεργασίες με τη μικρή λιανική και την προμήθεια ελληνικού καπνού, η εταιρεία υποστηρίζει περισσότερες από 50.000 οικογένειες σε όλη τη χώρα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το αποτύπωμά της στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου βρίσκεται η παραγωγική της μονάδα και όπου η παρουσία της συνδέεται άμεσα με την τοπική οικονομία.

Δημιουργώντας αξία στην Ελλάδα

Μετά την πλήρη ανακαίνιση των κεντρικών Γραφείων της το 2022 και την αναβάθμιση του εργοστασίου, η JTI στην Ελλάδα προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες εργασίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων της, αναγνωριζόμενη συστηματικά ως κορυφαίος εργοδότης από το Top Employers Institute.

Όπως δήλωσε η Janine Neuhaus, Γενική Διευθύντρια της JTI Hellas, με ευθύνη για τις αγορές Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου και Μάλτας «Το 2025 ήταν μια ακόμη χρονιά σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης της JTI στην Ελλάδα. Με μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό και έμφαση στους ανθρώπους μας, έχουμε διαμορφώσει έναν Οργανισμό που κινείται μπροστά, για όσα αξίζουν, αλλά και ανθεκτικό απέναντι στις ποικίλες προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Με όραμα, ενθουσιασμό κι ενέργεια συνεχίζουμε και το 2026. Για να ενισχύσουμε το θετικό αποτύπωμά μας στην ελληνική οικονομία και να δημιουργήσουμε περισσότερη συνολική αξία για τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και την τοπική κοινωνία».