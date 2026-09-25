Σημαντική ώθηση σημείωσαν τα φορολογικά έσοδα τον μήνα Αύγουστο, συμβάλλοντας σημαντικά στο πρωτογενές πλεόνασμα 6,53 δισ. ευρώ το οποίο κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026.

Τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δείχνουν ότι η μεγαλύτερη στήριξη προήλθε από τα έσοδα από τον ΦΠΑ και τους φόρους εισοδήματος, επιβεβαιώνοντας και τον Αύγουστο την τάση ανόδου των τιμών αλλά και των εισοδημάτων.

Συνολικά στο οκτάμηνο, τα τακτικά φορολογικά έσοδα εμφανίζουν υπέρβαση 1,35 δισ. ευρώ έναντι του στόχου οκταμήνου, εφόσον εξαιρεθούν οι έκτακτες εισπράξεις από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό.

Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επισημαίνεται ότι εξαιρώντας τις ειδικές αυτές εισπράξεις, καθώς και ποσά που συνδέονται με ετεροχρονισμούς πληρωμών (573 εκατ. ευρώ από πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 618 εκατ. ευρώ μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης) , η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι των στόχων περιορίζεται σε 219 εκατ. ευρώ.

Ο Προϋπολογισμός στο οκτάμηνο

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε 51,351 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,331 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που περιλαμβάνεται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η σύγκριση επηρεάζεται από τον χρόνο είσπραξης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στη στοχοθεσία είχε περιληφθεί για τον Ιούνιο είσπραξη 1,258 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν νωρίτερα, τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθούν εντός του 2026. Εξαιρουμένου του ποσού από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα καθαρά έσοδα εμφανίζουν υπέρβαση 2,705 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Από τα έσοδα αυτά, οι εισπράξεις φόρων ανήλθαν σε 49,481 δισ. ευρώ. Ωστόσο στο ποσό περιλαμβάνονται 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό.

Με την εξαίρεση των δύο αυτών ποσών, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 49,040 δισ. ευρώ και ήταν υψηλότερα κατά 1,353 δισ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου.

Η μεγαλύτερη υπέρβαση καταγράφηκε στα έσοδα από τον ΦΠΑ. Στο οκτάμηνο ανήλθαν σε 20,544 δισ. ευρώ και, χωρίς τα 306 εκατ. ευρώ που συνδέονται με τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, ήταν υψηλότερα κατά 905 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος ανήλθαν σε 17,681 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 439 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Από αυτά, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν υψηλότερος κατά 433 εκατ. ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν μειωμένος κατά 9 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιποί φόροι εισοδήματος αυξήθηκαν κατά 15 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, τα έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης ήταν μειωμένα κατά 230 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και διαμορφώθηκαν σε 4,662 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από φόρους ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,978 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 62 εκατ. ευρώ.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 36 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 4 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από μεταβιβάσεις ανήλθαν σε 4,493 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 67 εκατ. ευρώ, αν και τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσα σε αυτή την κατηγορία ήταν αυξημένα κατά 98 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 1,404 δισ. ευρώ. Εξαιρουμένων των 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, διαμορφώθηκαν σε 1,098 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 273 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα ανήλθαν σε 2,036 δισ. ευρώ και ήταν υψηλότερα κατά 487 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 312 εκατ. ευρώ αφορούσαν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αυξημένα κατά 207 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου στόχου.

Η εικόνα του Αυγούστου

Ειδικά τον μήνα Αύγουστο, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,093 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 305 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν σε 6,687 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση 363 εκατ. ευρώ ή 5,7% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,804 δισ. ευρώ και ήταν υψηλότερα κατά 166 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από φόρους εισοδήματος έφτασαν τα 2,607 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 146 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Η αύξηση αυτή προήλθε από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο οποίος ήταν υψηλότερος κατά 87 εκατ. ευρώ, και από τους λοιπούς φόρους εισοδήματος, που αυξήθηκαν επίσης κατά 87 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν μειωμένος κατά 29 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης ανήλθαν σε 698 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6 εκατ. ευρώ. Οι φόροι ακίνητης περιουσίας έφτασαν τα 117 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 8 εκατ. ευρώ.

Στις λοιπές κατηγορίες, τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές ήταν 5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από μεταβιβάσεις ανήλθαν σε 275 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 159 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσα στην κατηγορία ήταν μειωμένα κατά 176 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 88 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά τρέχοντα έσοδα ανήλθαν σε 169 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 32 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων τον Αύγουστο ανήλθαν σε 1,130 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 1,183 δισ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 250 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 160 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δαπάνες και μέτρα στήριξης

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο ανήλθαν σε 51,825 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,195 δισ. ευρώ έναντι του στόχου των 50,630 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ήταν αυξημένες κατά 5,331 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίστηκαν μειωμένες κατά 204 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Αντίθετα, οι δαπάνες στο επενδυτικό σκέλος ανήλθαν σε 9,038 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,399 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ήταν επίσης αυξημένες κατά 1,998 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2025.

Μεταξύ των σημαντικότερων μεταβιβάσεων και πληρωμών περιλαμβάνονται η επιχορήγηση 1,544 δισ. ευρώ προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και η επιχορήγηση 1,842 δισ. ευρώ προς τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Παράλληλα, καταγράφηκε επιχορήγηση 131 εκατ. ευρώ προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για την πληρωμή του Fuel Pass, πληρωμή 135 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο diesel κίνησης και έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά ύψους 232 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, καταγράφηκε επιχορήγηση 915 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και μεταβιβάσεις 979 εκατ. ευρώ προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ ανήλθαν σε 300 εκατ. ευρώ.

Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επισημαίνεται ότι τα ποσά ετεροχρονισμών πληρωμών δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους. Επιπλέον, η είσπραξη των 135 εκατ. ευρώ από το καζίνο στο Ελληνικό είχε προβλεφθεί να πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2025, ενώ δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης. Διευκρινίζει επίσης ότι τα στοιχεία αφορούν το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης. Το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους, ενώ η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει, εκτός από την Κεντρική Διοίκηση, τα Νομικά Πρόσωπα και τους υποτομείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ως προς τις ειδικές εισπράξεις, στα έσοδα του Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025.

Ειδικότερα, ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά στον ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε από ισόποση επιστροφή φόρου. Ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Ως προς τις επιστροφές εσόδων, στο οκτάμηνο ανήλθαν σε 6,100 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 442 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 5,659 δισ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Ενώ τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 3,424 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 304 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 3,120 δισ. ευρώ.