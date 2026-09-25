Την εικόνα ενός ομίλου που μετασχηματίζεται με γρήγορους ρυθμούς και στηρίζεται σε χαμηλή δανειακή μόχλευση και υψηλή ρευστότητα, ώστε να πετύχει τους στόχους λειτουργικής κερδοφορίας τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, σκιαγράφησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Στην ενημέρωση των δημοσιογράφων που ακολούθησε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εξαμήνου στους αναλυτές, χαρακτήρισε τα μεγέθη «τα καλύτερα όλων των εποχών» για τον όμιλο. Όπως εξήγησε, αποτυπώνουν τη μετάβαση της AKTOR σε ένα πιο διαφοροποιημένο μοντέλο, με την κατασκευή να συνεχίζει να αναπτύσσεται αλλά να μην αποτελεί πλέον τον μοναδικό άξονα της δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού, συνολικού ύψους 950 εκατ. ευρώ, η διαθέσιμη ρευστότητα ξεπερνά το 1,1 δισ. ευρώ. Με αυτά τα κεφάλαια, το πρώτο σκέλος του επενδυτικού σχεδίου των 3 δισ. ευρώ αρχίζει να υλοποιείται.

Δανεισμός: Η συνολική εικόνα

Ερωτηθείς για τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον δανεισμό των κατασκευαστικών ομίλων, ο κ. Εξάρχου υποστήριξε ότι η οικονομική υγεία μιας εταιρείας πρέπει να αξιολογείται με βάση το σύνολο του δανεισμού και όχι με διάκριση ανάμεσα σε δάνεια με και χωρίς αναγωγή. Με αυτή τη λογική, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώνεται στα 429 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9 φορές το EBITDA.

Τα βασικά στοιχεία που παρουσίασε:

• Αν ληφθούν υπόψη μόνο τα δάνεια με αναγωγή, ο όμιλος εμφανίζει καθαρό ταμείο περίπου 412 εκατ. ευρώ.

• Στον συνολικό δείκτη περιλαμβάνεται ο Μορέας, που ενοποιείται στον ισολογισμό, ενώ ο δανεισμός της παραχώρησης καλύπτεται από την εγγύηση του Δημοσίου. Χωρίς τον Μορέα, η μόχλευση υποχωρεί κάτω από 1 φορά το EBITDA και το καθαρό ταμείο ανέρχεται σε περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Εξήγησε παράλληλα ότι σε αρκετές δανειακές συμβάσεις υπάρχουν ρήτρες cross default, που καθιστούν τη διάκριση πρακτικά αδιάφορη. Κατά την εκτίμησή του, μετά και την τελευταία ΑΜΚ, η AKTOR βρίσκεται στην ισχυρότερη θέση από πλευράς μόχλευσης στον κλάδο των υποδομών. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι τον περασμένο Ιούλιο τρεις τράπεζες προχώρησαν σε due diligence και εγγυήθηκαν την κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου, κάτι που κατά τον ίδιο αποτελεί την πιο ουσιαστική αξιολόγηση της εταιρείας.

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις προς υπεργολάβους, ο Εξάρχου ανέφερε ότι πριν την ΑΜΚ ο όμιλος είχε καταβάλει περίπου 150 εκατ. ευρώ περισσότερα από όσα είχε εισπράξει, ώστε να μη διακοπεί η εκτέλεση των έργων. Σήμερα, όπως ανέφερε, δεν πιστεύει ότι υπάρχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις.

Έργα και έλεγχος κόστους

Ο κ. Εξάρχου αναγνώρισε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στα εργοτάξια, αποδίδοντάς τες στις γνωστές δυσκολίες των δημοσίων έργων: απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικά ευρήματα, αλλαγές μελετών και νέες εγκρίσεις. Όπως σημείωσε, αφορούν το σύνολο του κλάδου.

Αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της επέκτασης του μετρό της Καλαμαριάς, στην παράδοση των πρώτων 10 χλμ. του ΒΟΑΚ και στην ολοκλήρωση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παράλληλα, τόνισε ότι έως το τέλος του έτους ολοκληρώνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ομίλου, με νέο σύστημα ελέγχου κόστους και χρονοδιαγραμμάτων σε όλα τα έργα, κατά το πρότυπο της γαλλικής Bouygues. Το σύστημα θα εντοπίζει έγκαιρα κάθε υπέρβαση, την αιτία της και τις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις. Στόχος είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των τραπεζών απέναντι στον κατασκευαστικό κλάδο.

Νερό και απόβλητα: Ο νέος πυλώνας

Η εξαγορά των Θαλής και Ήλεκτωρ βρίσκεται υπό εξέταση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο α’ τρίμηνο του 2027. Οι δύο εταιρείες φέρνουν ανεκτέλεστο 1 δισ. ευρώ και EBITDA 41 εκατ. ευρώ.

Η δραστηριότητα θα λειτουργεί ως διακριτός πυλώνας κυκλικής οικονομίας, με τη Motor Oil να συμμετέχει με ποσοστό 25%. Σε αυτόν θα εντάσσονται όλα τα έργα διαχείρισης αποβλήτων και νερού.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη λειψυδρία. Όπως σημείωσε, οι βροχοπτώσεις της περασμένης χρονιάς απέτρεψαν τα χειρότερα, όμως η αντιμετώπιση του προβλήματος στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές είναι επείγουσα. Κατά τον ίδιο, η επόμενη σειρά μεγάλων έργων θα αφορά το νερό.

Ρεύμα: Ο ρόλος της αποθήκευσης

Αναφερόμενος στη δέσμευση για μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% την επόμενη τριετία, ο Εξάρχου χαρακτήρισε τον στόχο φιλόδοξο, εκφράζοντας όμως επιφυλάξεις για το αν μπορεί να επιτευχθεί με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί.

Κατά την εκτίμησή του, μια τέτοια μείωση προϋποθέτει ένα ταχύ πρόγραμμα ανάπτυξης μεγάλων μονάδων αποθήκευσης. Οι αντλησιοταμιεύσεις απαιτούν χρόνο και υψηλά κεφάλαια, επομένως η πιο άμεση λύση είναι οι μπαταρίες άνω των 100 MW, ικανές να απορροφούν την πλεονάζουσα παραγωγή των ΑΠΕ.

Έφερε ως παράδειγμα τη Βουλγαρία, η οποία επέλεξε να στηρίξει την αποθήκευση αντί για τα φωτοβολταϊκά. Σήμερα, όπως σημείωσε, αγοράζει φθηνή ενέργεια από την Ελλάδα τις ώρες των περικοπών και την επαναδιαθέτει τις βραδινές ώρες.

Αναφορικά με τις ρευματοκλοπές, σημείωσε ότι ο περιορισμός τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους, ώστε το κόστος να μη μεταφέρεται στους συνεπείς καταναλωτές.

LNG: Διαφοροποίηση και αποθέματα

Στο φυσικό αέριο, ο κ. Εξάρχου εξέφρασε ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης τον ερχόμενο χειμώνα.

Όπως σημείωσε, το Κατάρ και η Κίνα εξασφαλίζουν ήδη μακροχρόνιες ποσότητες αμερικανικού LNG, κάτι που δείχνει ότι η διαθεσιμότητα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Με το TTF στα επίπεδα των 82 ευρώ/MWh, ένας ψυχρός χειμώνας θα μπορούσε να ασκήσει ισχυρές πιέσεις στις τιμές, με επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στους λογαριασμούς ρεύματος.

Η λύση, κατά τον ίδιο, βρίσκεται στη διαφοροποίηση των πηγών. Η Ευρώπη δεν πρέπει να επιστρέψει στη μονομερή εξάρτηση από τη Ρωσία, αλλά ούτε να περάσει σε νέα εξάρτηση από τις ΗΠΑ.

Ανεκτέλεστο και επόμενα βήματα

Στις κατασκευές, ο Όμιλος AKTOR διαθέτει στη Ρουμανία ανεκτέλεστο 900 εκατ. ευρώ, που καλύπτει δύο χρόνια δραστηριότητας. Ο όμιλος αναμένει τις κατευθύνσεις της νέας κυβέρνησης, με την προσδοκία να συνεχιστεί η στροφή προς τις παραχωρήσεις. Μάλιστα, για πρώτη φορά, ο Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε ότι ο όμιλος AKTOR είναι έτοιμος να εξετάσει νέες αγορές στην ευρύτερη περιοχή, με αυστηρά επιλεκτικό τρόπο.

Στην Ελλάδα, το ανεκτέλεστο εξασφαλίζει δραστηριότητα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ ο κ. Εξάρχου εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα ακολουθήσει νέος κύκλος δημοπρατήσεων.