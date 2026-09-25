Αύξηση 60% καταγράφουν οι αναζητήσεις Γάλλων ταξιδιωτών για διαμονή στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Booking.com, με τη χώρα να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των διεθνών προορισμών που εξετάζονται για ταξίδια από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου.

Ισχυρό ενδιαφέρον για την Ελλάδα καταγράφεται στη γαλλική ταξιδιωτική αγορά κατά τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου, καθώς ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς για διακοπές πέρα από την παραδοσιακή κορύφωση του Αυγούστου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Booking.com, η χώρα εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις διεθνείς αναζητήσεις διαμονής από Γάλλους για την περίοδο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, ξεπερνώντας άλλους δημοφιλείς μεσογειακούς προορισμούς.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλλαγή των ταξιδιωτικών συνηθειών, με τους Γάλλους να επεκτείνουν τον προγραμματισμό των διακοπών τους και μετά το τέλος του καλοκαιριού, αναζητώντας επιλογές τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα τους.

Στην κορυφή των αναζητήσεων η Ελλάδα

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Booking.com, οι αναζητήσεις Γάλλων ταξιδιωτών για διαμονή στο εξωτερικό κατά το διάστημα από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου καταγράφουν αύξηση 48% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Μεταξύ των διεθνών προορισμών, η Ελλάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση, με τις σχετικές αναζητήσεις να ενισχύονται κατά 60% σε ετήσια βάση. Ακολουθεί η Ισπανία, με άνοδο 54%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιταλία, με αύξηση 48%.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναδεικνύουν το ενδιαφέρον των Γάλλων για τη Μεσόγειο και μετά την ολοκλήρωση της κύριας θερινής περιόδου, με την Ελλάδα να καταγράφει την υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ των τριών χωρών.

Πρόκειται για μεταβολές στον αριθμό των αναζητήσεων και όχι για στοιχεία επιβεβαιωμένων κρατήσεων ή πραγματικών αφίξεων. Ωστόσο, η αύξηση αποτυπώνει το ενισχυμένο ενδιαφέρον για ταξίδια στην Ελλάδα κατά τους πρώτους φθινοπωρινούς μήνες, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Αλλάζουν οι ταξιδιωτικές συνήθειες των Γάλλων

Η αυξημένη ζήτηση για ταξίδια τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο συνδέεται με μια ευρύτερη διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο οι Γάλλοι επιλέγουν πότε και πού θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Booking.com, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται να προσαρμόζουν τις ημερομηνίες και τους προορισμούς τους στις κλιματικές, οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες.

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος πέρα από τον Αύγουστο δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές για προορισμούς όπως η Ελλάδα, οι οποίοι συγκεντρώνουν σημαντική τουριστική ζήτηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και επιδιώκουν να προσελκύσουν επισκέπτες και τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, η αύξηση των αναζητήσεων δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους μεσογειακούς προορισμούς. Σε επίπεδο μεμονωμένων πόλεων του εξωτερικού, η Μαδρίτη καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο, με 80%, ενώ ακολουθεί το Λονδίνο, με αύξηση 79%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των Γάλλων για φθινοπωρινά ταξίδια εκτείνεται σε διαφορετικές κατηγορίες προορισμών, από τις μεσογειακές χώρες έως τα μεγάλα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα.

Αυξημένο ενδιαφέρον και για ταξίδια εντός Γαλλίας

Η ενίσχυση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου δεν αφορά μόνο τις διακοπές στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την Booking.com, οι αναζητήσεις των Γάλλων για διαμονή εντός της χώρας τους αυξήθηκαν κατά 53% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από τη συνολική αύξηση 48% που καταγράφεται στις αναζητήσεις για ταξίδια στο εξωτερικό.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει ότι η μετατόπιση του ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος προς τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο αποτελεί ευρύτερη τάση στη γαλλική αγορά και δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία προορισμών.

Ωστόσο, μεταξύ των χωρών του εξωτερικού που εξετάζουν οι Γάλλοι για τις φθινοπωρινές τους διακοπές, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση αναζητήσεων, με 60%, έναντι 54% της Ισπανίας και 48% της Ιταλίας.

Η επίδοση αυτή αναδεικνύει το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και μετά την κορύφωση του Αυγούστου, προσφέροντας ένα ακόμη στοιχείο για τις δυνατότητες προσέλκυσης Γάλλων επισκεπτών κατά τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου.