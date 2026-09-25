Από τη θάλασσα στον… αέρα επεκτείνει το ψηφιακό της δίχτυ η ΑΑΔΕ, επιστρατεύοντας νέα εργαλεία για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων που μπορεί να κρύβουν φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο. Μετά το ψηφιακό «ραντάρ» που απέκτησε για την παρακολούθηση κινήσεων στη θάλασσα, η φορολογική διοίκηση βάζει πλέον στο μικροσκόπιο και τις πτήσεις αεροσκαφών. Στόχος είναι να έχει ζωντανή εικόνα της αεροπορικής δραστηριότητας και, όπου προκύπτουν ενδείξεις κινδύνου, να ανοίγει ο δρόμος για στοχευμένους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους.

Με ετήσια συνδρομή 5.580 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η ΑΑΔΕ αποκτά πρόσβαση σε πλατφόρμα παρακολούθησης αεροσκαφών, αλλά και σε γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης GIS, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Κεντρικού Θαλάμου Επιχειρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ).

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, η πλατφόρμα παρακολούθησης αναμένεται να ενεργοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και θα παρέχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις κινήσεις αεροσκαφών, ιδιωτικών και εταιρικών, τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικής επικράτειας.

Η ΑΑΔΕ θα μπορεί έτσι να συγκρίνει όσα έχουν δηλωθεί με όσα καταγράφονται στην πράξη και, όταν εμφανίζονται αποκλίσεις ή κινήσεις που κρίνονται ασυνήθιστες, να ενεργοποιεί περαιτέρω ελέγχους. Η νέα πλατφόρμα θα λειτουργεί ουσιαστικά ως «φίλτρο κινδύνου». Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα μπορούν να απομονώνουν πτήσεις ή διαδρομές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και να στρέφουν εκεί τις ελεγκτικές τους δυνάμεις. Μία μεμονωμένη πτήση ή ακόμη και ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο διαδρομών θα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για νέες διασταυρώσεις, εφόσον τα στοιχεία δημιουργούν υπόνοιες για φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις.

Ψηφιακός «χάρτης» για τη ΔΕΟΣ

Το επόμενο βήμα αφορά την αξιοποίηση της γεωχωρικής πλατφόρμας επιχειρησιακής ανάλυσης GIS (Geographic Information Systems), η οποία έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα επίπεδο στον ψηφιακό έλεγχο. Το συγκεκριμένο σύστημα συνδυάζει επιχειρησιακά δεδομένα με τη γεωγραφική τους θέση, επιτρέποντας την ταυτόχρονη απεικόνιση, ανάλυση και αξιολόγηση διαφορετικών πληροφοριών.

Στην πράξη, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να δημιουργήσει έναν ενιαίο ψηφιακό «χάρτη επιχειρήσεων», στον οποίο θα αποτυπώνεται η δράση των ελεγκτικών μηχανισμών της ΔΕΟΣ και θα μπορούν να συσχετίζονται δεδομένα από διαφορετικές πηγές. Έτσι, πληροφορίες που προκύπτουν από την παρακολούθηση αεροσκαφών θα μπορούν να «κουμπώνουν» με άλλα στοιχεία και να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σύστημα ανάλυσης κινδύνου. Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προβλέπει παράλληλη αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης, drones και προηγμένων εργαλείων ανάλυσης δικτύων ρίσκου. Με τη συνδυαστική επεξεργασία των δεδομένων θα μπορούν να εντοπίζονται σχέσεις, επαναλαμβανόμενα μοτίβα και σημεία αυξημένου κινδύνου, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται πιο γρήγοροι και πιο στοχευμένοι.