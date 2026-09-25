Σε δύο χρόνους θα ξεδιπλώσει η κυβέρνηση το δίχτυ προστασίας απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, κρατώντας ανοιχτές τις τελικές αποφάσεις όσο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε έντονη διακύμανση.

Η πρώτη δέσμη παρεμβάσεων θα ανακοινωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και θα αφορά το πετρέλαιο κίνησης, με την κρατική επιδότηση στην αντλία να αναμένεται, εκτός απροόπτου, να παραμείνει στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Αυτή τη φορά, πάντως, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να «κλειδώσει» από τώρα τις αποφάσεις για ολόκληρο τον Οκτώβριο, αφήνοντας περιθώριο επανεξέτασης ανάλογα με την πορεία των τιμών.

Ο δεύτερος γύρος ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου 2026, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Τότε θα οριστικοποιηθούν τόσο οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο κίνησης στο υπόλοιπο του μήνα όσο και το πακέτο στήριξης για τη θέρμανση.

Η μεγάλη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές είναι αυτή που υποχρεώνει το οικονομικό επιτελείο να κινηθεί βήμα βήμα. Αντί να προεξοφλήσει τις συνθήκες που θα επικρατούν σε τρεις εβδομάδες, επιλέγει να κρατήσει ανοιχτό το εύρος των παρεμβάσεων μέχρι να υπάρχει καθαρότερη εικόνα για το πετρέλαιο, τις τιμές στην αντλία και τις εμπορικές εκπτώσεις των εταιρειών.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα παρουσιαστούν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Μέχρι τότε θα έχει ξεκαθαρίσει και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από τις εταιρείες και τα διυλιστήρια. Τυχόν εκπτώσεις θα προστεθούν στην κρατική στήριξη και θα συνδιαμορφώσουν την τελική τιμή που θα πληρώνουν οι καταναλωτές στην αντλία.

Με αυτόν τον σχεδιασμό, η κυβέρνηση διατηρεί τη δυνατότητα να προσαρμόσει το ύψος της παρέμβασης εφόσον οι διεθνείς τιμές κινηθούν αισθητά προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

Πετρέλαιο θέρμανσης

Διπλή είναι η παρέμβαση που εξετάζεται για το πετρέλαιο θέρμανσης, με το οικονομικό επιτελείο να συνδυάζει την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης με απευθείας παρέμβαση στην τιμή του καυσίμου. Στόχος είναι η τιμή διάθεσης να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο στο οποίο έκλεισε η προηγούμενη περίοδος.

Για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά και έχει σήμερα δημοσιονομικό κόστος 173 εκατ. ευρώ, ο σχεδιασμός προβλέπει οριζόντια αύξηση της ενίσχυσης, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Τα ποσά θα συνεχίσουν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής, ώστε μεγαλύτερη στήριξη να κατευθύνεται στα νοικοκυριά με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Ο ΕΦΚ

Αντίθετα, η συζήτηση για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα φαίνεται, προς το παρόν, να απομακρύνεται λόγω των περιορισμένων δημοσιονομικών περιθωρίων. Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ, διευκρίνισε όμως ότι μία τέτοια κίνηση προϋποθέτει τόσο την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων όσο και τη δυνατότητα εξαίρεσης από τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις οροφές δαπανών. Ο ΕΦΚ αποφέρει περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως στα κρατικά ταμεία, γεγονός που καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε μεγάλη παρέμβαση χωρίς ισοδύναμη χρηματοδότηση.