Πίσω από κάθε μεγάλη εγκατάσταση υπάρχει ένας μηχανισμός που πρέπει να λειτουργεί αδιάκοπα: από τα τεχνικά συστήματα και την ασφάλεια μέχρι την καθημερινή υποστήριξη των χώρων. Σε αυτόν τον μηχανισμό έχει χτίσει την εξειδίκευσή της η Manifest, εξελισσόμενη μέσα σε περισσότερα από 20 χρόνια σε έναν από τους σημαντικούς παρόχους Integrated Facility Management στην Ελλάδα.

Η εταιρεία βρίσκεται σήμερα σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με την ανάληψη της συνολικής λειτουργικής υποστήριξης του The Ellinikon Sports Park, ενός από τα σημαντικότερα έργα της ανάπλασης του Ελληνικού. Το νέο αθλητικό συγκρότημα αποτελεί μία από τις πλέον απαιτητικές εγκαταστάσεις της χώρας, καθώς εκτείνεται σε 287.000 τ.μ., διαθέτει 115.000 τ.μ. χώρους πρασίνου, γήπεδα ποδοσφαίρου πιστοποιημένα κατά FIFA, στίβο πιστοποιημένο από τη World Athletics, γήπεδα τένις και μπάσκετ, εγκαταστάσεις φιλοξενίας αθλητών και 1.350 θέσεις στάθμευσης.

Με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό από τις 08:00 έως τα μεσάνυχτα και λειτουργία 362 ημέρες τον χρόνο, το The Ellinikon Sports Park απαιτεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο τεχνικής και λειτουργικής διαχείρισης. Η Manifest αναλαμβάνει το έργο μέσα από τρεις βασικούς άξονες: τις τεχνικές υπηρεσίες (Hard Services), τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (Soft Services) και τη συντήρηση των χώρων πρασίνου.

Από μια οικογενειακή προσπάθεια σε μια εταιρεία με πανελλαδικό αποτύπωμα

Η σημερινή πορεία της Manifest ξεκίνησε πριν από 23 χρόνια, όταν ο Διονύσης Αμμολοχίτης αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση μαζί με τη μητέρα του. Έχοντας ήδη εργαστεί για κάποια χρόνια, σε ηλικία 26 ετών της ζήτησε να σταματήσει να εργάζεται και να ξεκινήσουν μαζί ένα νέο εγχείρημα.

Με αρχικό κεφάλαιο 9.000 ευρώ, οι δυο τους ίδρυσαν το 2003 τη Manifest, μια εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της διαχείρισης εγκαταστάσεων. Μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση που σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν οργανισμό με σύνθετα έργα, χιλιάδες εργαζομένους και παρουσία σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σήμερα, η Manifest διαθέτει περισσότερους από 1.000 εργαζομένους, παρουσία σε 1.200 εγκαταστάσεις και δραστηριότητα σε 50 πόλεις, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις Integrated Facility Management που συνδυάζουν ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες και τεχνολογία.

Ένα σύνθετο έργο με τεχνικές απαιτήσεις

Στο The Ellinikon Sports Park, η Manifest έχει δημιουργήσει ειδική ομάδα 35 εργαζομένων για την υποστήριξη των υπηρεσιών του έργου, η οποία πλαισιώνεται από εξειδικευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τεχνικό πυρήνα της λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει κρίσιμες υποδομές όπως η πυροπροστασία, τα συστήματα μέσης τάσης και γεννητριών, ο κλιματισμός, τα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων BMS/KNX, τα συστήματα ασφαλείας, καθώς και το σύνολο των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εργασιών.

Παράλληλα, η εταιρεία αξιοποιεί τρία ρομποτικά συστήματα καθαρισμού της Autonomics, ενισχύοντας την αυτοματοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η τεχνογνωσία της Manifest στη ρομποτική υποστήριξη έχει ήδη εφαρμοστεί σε απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως το Four Seasons και η Astir Marina.

Το Moralius και η ψηφιακή διαχείριση εγκαταστάσεων

Σημαντικό στοιχείο του μοντέλου λειτουργίας της Manifest αποτελεί η τεχνολογία. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Moralius, το πρώτο πλήρως cloud-based λογισμικό διαχείρισης εγκαταστάσεων που έχει αναπτύξει η ίδια η εταιρεία.

Η πλατφόρμα διαθέτει επτά ενοποιημένα modules —property management, ticketing, quality assurance, asset management, staff management, cost control και smart building— και λειτουργεί ως το ψηφιακό «νευρικό σύστημα» των έργων που διαχειρίζεται η Manifest.

Μέσω του Moralius πραγματοποιείται παρακολούθηση εργασιών και αιτημάτων σε πραγματικό χρόνο, προληπτικός προγραμματισμός τεχνικών παρεμβάσεων, εποπτεία εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και συγκέντρωση δεδομένων απόδοσης για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας.

Η διεθνής διάσταση μέσω της EFS

Η ανάπτυξη της Manifest ενισχύεται και μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της με την EFS Facilities Services, έναν από τους κορυφαίους παρόχους Integrated Facility Management στη Μέση Ανατολή. Η EFS διαχειρίζεται περισσότερα από 52 εκατ. τ.μ. εγκαταστάσεων, διαθέτει διεθνές χαρτοφυλάκιο έργων που προσεγγίζει τα 2,4 δισ. δολάρια και απασχολεί περισσότερους από 22.000 εργαζομένους σε 27 χώρες.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η Manifest αποκτά πρόσβαση σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία από έργα μεγάλης κλίμακας, τις οποίες προσαρμόζει στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Η στρατηγική ανάπτυξης της Manifest

Η επόμενη φάση ανάπτυξης της Manifest αποτυπώνεται και στους οικονομικούς της στόχους. Για τη φετινή χρονιά, η εταιρεία αναμένει ανάπτυξη της τάξης του 15%-20%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται περίπου στα 34-35 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ανοδικά αναμένεται να κινηθούν και τα EBITDA, τα οποία πέρυσι διαμορφώθηκαν σε 1,82 εκατ. ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ το 2024, συνεχίζοντας μια πορεία ανάπτυξης που, σύμφωνα με τη διοίκηση, χαρακτηρίζει τα 23 χρόνια παρουσίας της εταιρείας.

Στόχος της Manifest είναι η περαιτέρω διεύρυνση της δραστηριότητάς της, με τον ιδρυτή της εταιρείας Διονύση Αμμολοχίτη να αναφέρει ότι ο όμιλος φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ το 2028.

«Χτίζουμε τη Manifest ως μια εταιρεία που αναπτύσσεται οργανικά, επενδύοντας στους δικούς της ανθρώπους, στη δική της τεχνολογία και στη διεθνή τεχνογνωσία. Η στρατηγική συνεργασία μας με τον όμιλο EFS φέρνει στην Ελλάδα πολύτιμη εμπειρία από έργα μεγάλης κλίμακας στη Μέση Ανατολή. Το The Ellinikon Sports Park είναι ακριβώς το είδος του σύνθετου και απαιτητικού έργου στο οποίο αυτό το ολοκληρωμένο μοντέλο μπορεί να αναδείξει την αξία του. Με συνέπεια στη στρατηγική μας, αισιοδοξούμε ότι το 2028 ο όμιλος θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ», δήλωσε ο ιδρυτής της Manifest, Διονύσης Αμμολοχίτης.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Manifest, Γιώργος Φαρλέκας, στάθηκε στις απαιτήσεις του νέου έργου και στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ανταποκρίνεται μέσα από τον συνδυασμό ανθρώπινου δυναμικού, τεχνολογίας και ολοκληρωμένων υπηρεσιών:

«Αναλαμβάνουμε ένα έργο που λειτουργεί σχεδόν ολόκληρο τον χρόνο και απαιτεί απόλυτη αξιοπιστία, άμεση ανταπόκριση και εξειδικευμένη τεχνική γνώση. Απαντάμε σε αυτές τις απαιτήσεις με εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ολοκληρωμένες τεχνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, σύγχρονες ρομποτικές λύσεις και το Moralius, το οποίο συντονίζει και αποτυπώνει τη λειτουργία του έργου σε πραγματικό χρόνο. Στόχος μας είναι κάθε επισκέπτης και αθλητής να απολαμβάνει ένα ασφαλές, άρτια συντηρημένο και υψηλών προδιαγραφών περιβάλλον».