Μια επιχειρηματική διαδρομή που ξεκίνησε πριν από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στην Κρήτη περνά πλέον σε ένα νέο κεφάλαιο. Η JD Sports Fashion αποκτά το 100% της Cosmos Sport, ολοκληρώνοντας την επένδυση που ξεκίνησε το 2021, όταν ο βρετανικός όμιλος απέκτησε την πλειοψηφία της ελληνικής εταιρείας αθλητικών ειδών.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πλήρη ενσωμάτωση της Cosmos Sport στη στρατηγική του διεθνούς ομίλου, ο οποίος έχει παρουσία σε πολλές αγορές παγκοσμίως στον χώρο του αθλητικού retail. Η JD Sports ανακοίνωσε ότι άσκησε το δικαίωμα αγοράς (call option) για το υπόλοιπο 20% της Cosmos Sport στην Ελλάδα και την Κύπρο, ποσοστό που παρέμενε στους αρχικούς μετόχους μετά την αρχική συμφωνία.

Από ένα κατάστημα στο Ηράκλειο σε ένα αναγνωρίσιμο brand

Η ιστορία της Cosmos Sport ξεκινά το 1982 στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν δημιουργήθηκε ως μια οικογενειακή επιχείρηση με αντικείμενο τα αθλητικά είδη. Με σταθερά βήματα, η εταιρεία επέκτεινε τη δραστηριότητά της, δημιουργώντας ένα ευρύτερο δίκτυο καταστημάτων και αναπτύσσοντας διαφορετικά concepts που απευθύνονταν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Στην πορεία, η Cosmos Sport διεύρυνε τη δραστηριότητά της αναπτύσσοντας διαφορετικά retail concepts, όπως το ομώνυμο δίκτυο Cosmos Sport και το Sneaker10, ενισχύοντας την παρουσία της στις κατηγορίες του αθλητικού εξοπλισμού και του streetwear.

Η ανάπτυξη αυτή προσέλκυσε το ενδιαφέρον επενδυτών. Το 2019, το επενδυτικό fund EOS Capital Partners απέκτησε μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Cosmos Sport είχε ήδη περάσει σε φάση οργανωμένης ανάπτυξης.

Η είσοδος της JD Sports και η αλλαγή κλίμακας

Το 2021 Ο βρετανικός όμιλος απέκτησε τότε το 80% της Cosmos Sport, σε μια συμφωνία ύψους περίπου 65 εκατ. λιρών, αποκτώντας τον έλεγχο μιας από τις πιο αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες στον χώρο του αθλητικού retail.

Η συμφωνία προέβλεπε τη διατήρηση του υπόλοιπου 20% από τους υφιστάμενους μετόχους, μέσω δικαιωμάτων put και call option, τα οποία έδιναν τη δυνατότητα μελλοντικής μεταβίβασης του ποσοστού. Το επόμενο βήμα ήρθε τον Αύγουστο του 2026, όταν η JD Sports άσκησε το δικαίωμα αγοράς (call option) για το υπόλοιπο ποσοστό της Cosmos Sport στην Ελλάδα και την Κύπρο, ολοκληρώνοντας την πορεία προς την πλήρη ιδιοκτησία της εταιρείας.

Το τίμημα για την απόκτηση του 20% αναμένεται να διαμορφωθεί στα επίπεδα της αξίας της σχετικής υποχρέωσης που είχε καταγραφεί από τον όμιλο για το οικονομικό έτος 2026, ύψους περίπου 44 εκατ. ευρώ.

Για τη JD Sports, η Cosmos Sport αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα και η Κύπρος εντάχθηκαν στο διεθνές δίκτυο της JD Sports μέσα από μια εταιρεία που διέθετε ήδη γνώση της τοπικής αγοράς και αναγνωρισιμότητα στους καταναλωτές.

Η απόκτηση του 100% σηματοδοτεί τη μετάβαση της Cosmos Sport σε μια νέα φάση, με την εταιρεία να βρίσκεται πλέον πλήρως κάτω από τον έλεγχο ενός διεθνούς ομίλου.