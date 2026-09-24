Περισσότερες από 120 επιχειρήσεις με 3.000 θέσεις εργασίας θα συμμετάσχουν στην 58η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ανέργους που αναζητούν εργασία, καθώς και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ή επιθυμούν να αλλάξουν εργασία.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να συναντήσουν απευθείας υπευθύνους επιλογής προσωπικού των επιχειρήσεων, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να συζητήσουν για τις διαθέσιμες θέσεις και τις δυνατότητες συνεργασίας.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι θέσεις εργασίας καλύπτουν διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες και απευθύνονται σε υποψηφίους όλων των επιπέδων εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επαγγελματικής εμπειρίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της ΔΥΠΑ και της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τα ανοιχτά προγράμματα απασχόλησης, τις δράσεις και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ