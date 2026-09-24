Έντονη είναι η ανησυχία που έχει προκαλέσει η πορεία της τιμής της φέτας, καθώς οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι μπορεί να αγγίξει τα 16 ευρώ το κιλό.

Η μειωμένη παραγωγή πρόβειου γάλακτος όπως επίσης το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και η ζήτηση από τις αγορές του εξωτερικού ασκούν πιέσεις στην αγορά ενώ εκφράζονται φόβοι για την επάρκεια των αποθεμάτων μέχρι το τέλος του 2026.

Στο Open και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» το πρωί της Πέμπτης 24/9 μίλησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), Χρήστος Αποστολόπουλος ο οποίος εξήγησε χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά το θέμα των εξαγωγών η φέτα πήγαινε με ρυθμούς της τάξεως του 6% κάθε χρόνο που είναι ένα σημαντικό μέγεθος.

Φέτος δυστυχώς έχουμε μείωση της πρώτης ύλης του πρόβειο γάλακτος λόγω των ζωονόσων. Είναι δραματικό γιατί όχι μόνο χάνουμε την δυνατότητα να συνεχίσουμε την αύξηση στις αγορές αλλά δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε ακόμη και την εγχώρια αγορά».

«Θα σας έλεγα ότι η φέτα θα πάρει πάνω της 1,5 ευρώ το κιλό» εξήγησε.