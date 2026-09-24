Έως και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το 2026, όσον αφορά το επίδομα παιδιού, όπως ενημερώνει ο ΟΠΕΚΑ.

Για να το λάβει κάποιος πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί καθώς αν έχει αποθηκευτεί προσωρινά, είναι σα να μην υποβλήθηκε ποτέ.

Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21, όπως μεταδίδει το ERTNews θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί της 30ης Σεπτεμβρίου.