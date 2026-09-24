Με έως και δύο μηνιαία ενοίκια πιστώνονται αύριο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου οι τραπεζικοί λογαριασμοί περίπου 50.000 εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Πρόκειται για τον πρώτο κύκλο πληρωμών με τα αναδρομικά της ενίσχυσης, η οποία αφορά τις δαπάνες ενοικίου του 2024 και χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Για ορισμένους δικαιούχους, μάλιστα, οι συνολικές επιστροφές μπορούν να φτάσουν έως και τα τέσσερα μηνιαία ενοίκια, καθώς στο τέλος Νοεμβρίου ακολουθεί η γενική επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους από 1 εκατ. δικαιούχους.

Την ίδια ώρα, μετρά αντίστροφα ο χρόνος για όσους πρέπει να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στη φορολογική τους δήλωση. Η 30ή Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για παρεμβάσεις στα στοιχεία των ενοικίων του 2025, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για τον υπολογισμό της επόμενης επιστροφής.

Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

Τα ποσά που θα καταβληθούν αύριο Παρασκευή (25/9) στους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς διαμορφώνονται ανάλογα με το εάν είχαν λάβει ή όχι την επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο του 2025. Όσοι είχαν εισπράξει τότε την επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, καθώς πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λάβουν τώρα επιπλέον ποσό ίσο με το 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου του 2024. Αντίθετα, όσοι είχαν μείνει εκτός της προηγούμενης πληρωμής επειδή υπερέβαιναν τα εισοδηματικά όρια, θα εισπράξουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

Εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετούσαν σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, αγροτικοί και προσωπικοί γιατροί, καθώς και γιατροί που υπηρετούν σε νοσοκομεία, δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Ψυχικής Υγείας και ΤΟΜΥ.

Τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθητικό υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Η ενίσχυση καλύπτει και δευτερεύουσα κατοικία και αντιστοιχεί στα 2/12 του συνολικού ποσού των ενοικίων που καταβλήθηκαν το προηγούμενο έτος. Εάν ο δικαιούχος άλλαξε κατοικία μέσα στην ίδια χρονιά, συνυπολογίζονται τα μισθώματα όλων των επιλέξιμων κατοικιών.

Το συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως, με το πλαφόν να προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί του δικαιούχου και του ή της συζύγου.

Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους πληρωμής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και ο αριθμός της να έχει αναγραφεί στη φορολογική δήλωση του μισθωτή. Για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, οι ενεργές μισθώσεις του 2024 λαμβάνονται υπόψη εφόσον η σχετική δήλωση είχε υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Διορθώσεις

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με διορθώσεις στα στοιχεία που αφορούν τα ενοίκια τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στο 2025. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι κωδικοί του πίνακα 6 του Ε1, καθώς από τα στοιχεία αυτά θα προκύψει το ύψος της επιστροφής.

Τέσσερα είναι τα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή