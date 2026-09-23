Η ελληνική ναυτιλία έμαθε να μετρά τον πλούτο σε τόνους και ναύλους. Στις αρχές του 2026, ελληνικά συμφέροντα έλεγχαν 5.798 πλοία, δηλαδή σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου στόλου σε χωρητικότητα.

Μέσα σε αυτόν τον χάρτη, η οικογένεια Αγγελικούση κατέχει ξεχωριστή θέση. Τρεις γενιές, από τον παππού που ξεκίνησε την επιχείρηση πριν από σχεδόν έναν αιώνα έως την κόρη που σήμερα κρατά το τιμόνι, έχτισαν τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή περιουσία της Ελλάδας. Όμως η περιουσία αυτή δεν ταξιδεύει πια μόνο με πλοία.

Σε δύο χρόνια, η περιουσία της Μαρίας Αγγελικούση πέρασε από τα 6,6 δισ. δολάρια στα 13,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index. Πίσω από τον υπερδιπλασιασμό δεν βρίσκονται μόνο οι ναύλοι αλλά και μια επενδυτική εταιρεία με έδρα την Κύπρο, ένα γραφείο στο Λονδίνο και ένα στοίχημα στη Nvidia.

Η βάση, ωστόσο, παραμένει η θάλασσα. Ο όμιλος Αγγελικούση δραστηριοποιείται σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ξηρό φορτίο μέσω των Maran Tankers, Maran Gas και Maran Dry, καθώς και της Maran Shuttle Tankers με έδρα το Σταβάνγκερ της Νορβηγίας. Η πιο πρόσφατη καταγραφή τοποθετεί τον στόλο στα 184 πλοία. Πίσω από τον στόλο στέκονται περίπου 300 στελέχη στην ξηρά και πάνω από 3.700 αξιωματικοί και ναυτικοί.

Η Nicrone και η αλλαγή πορείας

Η Nicrone ιδρύθηκε το 2022 στην Κύπρο, με περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιεύσει το Bloomberg. Τα κεφάλαια προήλθαν από την πώληση του χαρτοφυλακίου αμερικανικών μετοχών που είχε χτίσει ο πατέρας της, Γιάννης Αγγελικούσης, με έσοδα από τη ναυτιλία.

Στην αρχή, η εταιρεία επένδυε κυρίως σε ιδιωτικές αγορές, δηλαδή εκτός χρηματιστηρίου. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, με αποδόσεις άνω του 100%.

Το 2023 όμως η στρατηγική άλλαξε. Άνοιξε γραφείο στο Λονδίνο και την ευθύνη ανέλαβε η Λόρα Λέιβερς, πρώην εταίρος του επενδυτικού κεφαλαίου Thunderbird Partners. Ο στόχος πλέον ήταν οι εισηγμένες μετοχές.

Το στοίχημα στη Nvidia

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Nvidia συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εισηγμένες συμμετοχές της Nicrone. Το ακριβές μέγεθος της θέσης δεν έχει γίνει γνωστό. Γνωστό είναι όμως το εξής: από τότε που η Λέιβερς ανέλαβε, η μετοχή της Nvidia έχει υπερτετραπλασιαστεί.

Η Αγγελικούση δεν είναι η μόνη. Περισσότερα από 12 οικογενειακά γραφεία που δημοσιοποιούν τις θέσεις τους κατείχαν Nvidia στα τέλη Ιουνίου, ανάμεσά τους της σουηδικής οικογένειας Rausing και των Ντέιβιντ Τέπερ και Τζορτζ Σόρος. Η μέση θέση τους στη Nvidia άγγιζε τα 200 εκατ. δολάρια και αντιστοιχούσε συνήθως σε περίπου 4% των επενδύσεών τους σε αμερικανικές μετοχές.

Ασφάλεια απέναντι στους κύκλους της θάλασσας

Η ναυτιλία είναι κλάδος κύκλων, και τα τελευταία χρόνια οι κρίσεις διαδέχονταν η μία την άλλη. Η πανδημία μπλόκαρε λιμάνια και εφοδιαστικές αλυσίδες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξε τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, στέλνοντας το ρωσικό πετρέλαιο σε μακρύτερες διαδρομές και εκτοξεύοντας τη ζήτηση για LNG. Οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα ανάγκασαν τα πλοία να παρακάμπτουν τη Διώρυγα του Σουέζ μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας. Και φέτος, η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν έφερε την αναταραχή στην καρδιά του Περσικού.

Κάθε κρίση σήμαινε μεγαλύτερες αποστάσεις, λιγότερα διαθέσιμα πλοία και υψηλότερους ναύλους. Τα ταμεία των πλοιοκτητών γέμισαν. Κανένας κύκλος όμως δεν κρατά για πάντα.

Εδώ βρίσκεται η ουσία της κίνησης. Ο όμιλος Αγγελικούση, με στόλο περίπου 145 πλοίων και στην τρίτη γενιά του, παράγει ρευστότητα σε καλές χρονιές. Η Nicrone τη μετατρέπει σε περιουσία που δεν εξαρτάται από τη θάλασσα.

Και δεν είναι καινούργια ιδέα. Είναι επιστροφή στη λογική του Γιάννη Αγγελικούση, που για χρόνια επένδυε τα κέρδη της ναυτιλίας σε αμερικανικούς τίτλους όπως η Apple.