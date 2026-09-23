Μια καινοτόμο ευρωπαϊκή πηγή χρηματοδότησης που θα μπορούσε να αποφέρει από 12 έως 15 δισ. ευρώ φέρνει στο τραπέζι η Ελλάδα, συνδέοντας τις μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας 6G με τη χρηματοδότηση στρατηγικών τεχνολογικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση αναπτύχθηκε υπό τον πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη και παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες από τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου.



Η ελληνική πρωτοβουλία, σύμφωνα με το Reuters, προβλέπει τη δημιουργία μιας «Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος» (European Spectrum Union), μέσω της οποίας μέρος των εσόδων που θα εισπράττουν τα κράτη-μέλη από την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος 6G θα αξιοποιείται σε κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το νέο μοντέλο κατανομής των εσόδων από τις δημοπρασίες συχνοτήτων

Σε έναν πρωτοποριακό μηχανισμό χρηματοδότησης στοχεύει ο σχεδιασμός για τις μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη.



Η βασική αρχή του εγχειρήματος προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα διατηρήσουν την αρμοδιότητα διεξαγωγής των διαγωνισμών σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο ένα συμφωνημένο ποσοστό των εσόδων θα κατευθύνεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρώνονται πρόκειται να επενδυθούν στοχευμένα σε στρατηγικές τεχνολογίες αιχμής και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών της γηραιάς ηπείρου.



Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται σημαντικά η ανάγκη για πρόσθετες εισφορές από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών.

Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ

Σε κομβικό σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιόδου 2028-2034, ο οποίος αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 2 τρισ. ευρώ.



Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στη χρηματοδότηση νέων, δαπανηρών προτεραιοτήτων όπως η άμυνα και η τεχνολογική ανταγωνιστικότητα, διατηρώντας παράλληλα αλώβητα τα κονδύλια συνοχής και τις αγροτικές ενισχύσεις.

Την ίδια στιγμή, ένα μέτωπο πέντε κρατών με επικεφαλής τη Γερμανία, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία και την Αυστρία αξιώνει αυστηρή συγκράτηση των δαπανών.



Μέσα σε αυτό το τεταμένο δημοσιονομικό τοπίο, η αξιοποίηση των εσόδων από το 6G προβάλλει ως μια εξαιρετικά βιώσιμη εναλλακτική λύση για την κάλυψη των αναγκών χωρίς επιπλέον βάρη.

Από τα δικαιώματα CO2 έως φόρους σε crypto και online τζόγο

Η «Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος» αποτελεί μία από τις πολλές επιλογές που εξετάζονται για νέους ίδιους πόρους της ΕΕ.



Παράλληλα συζητείται η απόδοση μέρους των εσόδων από δικαιώματα εκπομπών CO2, ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, καθώς και επιβαρύνσεις στον ηλεκτρονικό τζόγο, τα κρυπτονομίσματα, τα ηλεκτρονικά απόβλητα και τις μεγάλες επιχειρήσεις.



Η τελική συμφωνία απαιτεί ομοφωνία και των 27 κρατών-μελών, γεγονός που καθιστά τις διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα σκληρές.