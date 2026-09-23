Ισχυρό μήνυμα προς τις κυβερνήσεις παγκοσμίως έστειλε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και καλώντας τους πολιτικούς ηγέτες να προχωρήσουν άμεσα σε αποφασιστικές κινήσεις.

Σε συνέντευξή της στο BBC, η επικεφαλής του ΔΝΤ υπογράμμισε ότι η διεθνής οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από πιέσεις, με την ενεργειακή αστάθεια, το υψηλό δημόσιο χρέος και τις αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να αποτελούν βασικές προκλήσεις.

«Είναι τώρα η ώρα να αναλάβουμε δράση», τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι κυβερνήσεις χρειάζονται «πολιτικό θάρρος» για να εφαρμόσουν μέτρα που μπορεί να είναι δύσκολα, αλλά θεωρούνται αναγκαία.

Έκκληση για αποφάσεις στην ενεργειακή κρίση

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα εκτίμησε ότι η επιστροφή της παγκόσμιας οικονομίας σε πιο σταθερούς ρυθμούς προϋποθέτει αντιμετώπιση των προβλημάτων στην ενέργεια.

Όπως ανέφερε, είναι απαραίτητο να περιοριστεί η αβεβαιότητα γύρω από τον ενεργειακό εφοδιασμό και να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που προκαλεί η αστάθεια στις τιμές των καυσίμων.

«Δεν μπορώ πραγματικά να βρω τρόπο να τονίσω πόσο σημαντικό και κρίσιμο είναι να βρεθεί το πολιτικό κουράγιο και να γίνουν τα απαραίτητα βήματα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «δύσκολες αλλά απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις».

Οι δηλώσεις της επικεφαλής του ΔΝΤ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομίες παγκοσμίως συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες προηγούμενων ενεργειακών αναταράξεων, πληθωριστικών πιέσεων και αυξημένου κόστους χρηματοδότησης.

Προειδοποίηση για το δημόσιο χρέος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Γκεοργκίεβα και στην πορεία του δημόσιου χρέους, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός και η αύξηση του κόστους δανεισμού δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις για τις κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του ΔΝΤ, ο πληθωρισμός «διαβρώνει» τις πραγματικές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, ενώ παράλληλα οι αγορές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις για να χρηματοδοτήσουν μεγάλα κράτη.

Μεταξύ των οικονομιών που έχουν δει αυξημένες αποδόσεις στα ομόλογά τους περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και η Γαλλία, σύμφωνα με τις επισημάνσεις της.

Η άνοδος των αποδόσεων αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και περιορίζει τα περιθώρια κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Η νέα πίεση από την τεχνητή νοημοσύνη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ αναφέρθηκε επίσης σε έναν νέο παράγοντα που επηρεάζει τις αγορές ομολόγων: τις τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Όπως σημείωσε, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για κεφάλαια στις διεθνείς αγορές δημιουργεί επιπλέον πιέσεις, καθώς μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αναζητούν σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη νέων υποδομών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο όπου οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στη στήριξη της ανάπτυξης, τη δημοσιονομική σταθερότητα και την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων που δημιουργούνται από την ενεργειακή μετάβαση και την τεχνολογική αλλαγή.