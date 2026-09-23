Άρχισαν οι πρώτες παραγγελίες καυσόξυλων, μιας και ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει υποχωρήσει αισθητά και τα νοικοκυριά αναζητούν τους πιο οικονομικούς τρόπους για να ζεστάνουν τα σπίτια τους.

Η ζήτηση, όσο περνούν οι μέρες, αυξάνεται, ενώ αναμένεται να εκτοξευτεί όσο πλησιάζει ο χειμώνας.

Το πρωί της Τετάρτης μίλησε στο ΕΡΤNews ο έμπορος καυσόξυλων, Γιώργος Πασχαλίδης, ο οποίος ανέφερε ότι η κίνηση άρχισε από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και είναι εντονότερη σε σύγκριση με άλλες χρονιές.

Η μέση τιμή διαμορφώνεται κοντά στα 150 ευρώ ανά κυβικό, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων.

Όσον αφορά τις χαμηλότερες τιμές, αυτές αρχίζουν περίπου από τα 120 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν τα 170 ευρώ το κυβικό.

«Ο κόσμος, εάν κάνει έρευνα αγοράς, θα δει ότι οι τιμές ξεκινούν και από τα 120 ευρώ», σύμφωνα με τον κ. Πασχαλίδη.

Όπως εκτιμά, ένα νοικοκυριό με ενεργειακό τζάκι μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών του για τον χειμώνα με τέσσερα έως πέντε κυβικά ξύλων, συνολικού κόστους περίπου 500 ευρώ, ανάλογα με την τιμή αγοράς και τη χρήση.

Στις συνηθέστερες επιλογές των καταναλωτών περιλαμβάνονται η δρυς, η οξιά, το πεύκο, το έλατο και το πουρνάρι, ενώ η ελιά πωλείται συνήθως ακριβότερα.

Ο κ. Πασχαλίδης ανέφερε ότι η δρυς αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές, καθώς έχει μεγαλύτερη διάρκεια καύσης και μπορεί να προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση.

Διαφορετική είναι η εικόνα στην Καστοριά, όπου η θερμοκρασία είχε υποχωρήσει στους 10 βαθμούς Κελσίου.

Ο έμπορος ξυλείας, Δημήτρης Τσουλούφιας, που μίλησε στο ΕΡΤNews ανέφερε ότι η ζήτηση στην Καστοριά αυξήθηκε απότομα το τελευταίο διάστημα, μετά την ξαφνική αλλαγή του καιρού.

Οι τιμές κυμαίνονται από 150 έως 160 ευρώ τον τόνο, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 10 ευρώ σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Στο μεταξύ, υπενθυμίζεται ότι το πετρέλαιο θέρμανσης σχεδιάζεται να κάνει πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου, με τιμή σημαντικά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης να είναι προ των πυλών.