Στο «ζύγι» του οικονομικού επιτελείου μπαίνουν δύο φορολογικά κίνητρα για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, τα οποία εκπνέουν στο τέλος του έτους. Η αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής θα κρίνει εάν θα παραταθούν με τη σημερινή τους μορφή ή εάν θα ενισχυθούν.

Πρόκειται για την έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 30% των ηλεκτρονικών πληρωμών προς συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και για το διπλό «μέτρημα» των ηλεκτρονικών δαπανών για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες στην κάλυψη του απαιτούμενου ορίου των ηλεκτρονικών αποδείξεων. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να αξιολογήσει την απόδοση των δύο μέτρων, εξετάζοντας κατά πόσο έχουν συμβάλει στην αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στον περιορισμό της απόκρυψης εισοδημάτων σε επαγγελματικούς κλάδους όπου η χρήση μετρητών παραμένει υψηλή.

Τα δύο φορομπόνους

Τα κίνητρα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο είναι:

Έκπτωση 30% από το φορολογητέο εισόδημα. Το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για αμοιβές σε 20 κατηγορίες επαγγελμάτων αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, με το ανώτατο ποσό της έκπτωσης να φθάνει τα 5.000 ευρώ. Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δικηγόροι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κομμωτήρια και ταξί. Το μέτρο εφαρμόζεται από το 2022 και καλύπτει και τα εισοδήματα του 2026. Στόχος είναι να δίνεται ισχυρότερο κίνητρο στους καταναλωτές να πληρώνουν ηλεκτρονικά και να ζητούν απόδειξη στις συναλλαγές τους με επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλότερου κινδύνου για φοροδιαφυγή.

Διπλές ηλεκτρονικές αποδείξεις για ιατρικές δαπάνες. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες υπολογίζονται στο διπλάσιο για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών συναλλαγών, το οποίο αντιστοιχεί στο 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος του φορολογουμένου. Έτσι, για παράδειγμα, ηλεκτρονική πληρωμή 600 ευρώ για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες προσμετράται ως δαπάνη 1.200 ευρώ για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου των ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Οι συστάσεις της ΤτΕ

Υπέρ της περαιτέρω επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών τάσσεται η Τράπεζα της Ελλάδος, θεωρώντας ότι αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων. Στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2026, η κεντρική τράπεζα επισημαίνει ότι η διεύρυνση της χρήσης καρτών, η επέκταση των POS, η διασύνδεσή τους με τις ταμειακές μηχανές και τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, καθώς και η σταδιακή υποχώρηση των συναλλαγών με μετρητά έχουν συμβάλει στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και στη μείωση του κενού ΦΠΑ. Παρά την πρόοδο, πάντως, εντοπίζει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, κυρίως σε δραστηριότητες με αυξημένη παρουσία ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, όπου τα μετρητά εξακολουθούν να κατέχουν σημαντικό μερίδιο στις συναλλαγές.