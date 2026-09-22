Μια συμφωνία-ορόσημο για τον κλάδο του επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα σηματοδοτεί η είσοδος της Hg στην EntersoftOne, ανεβάζοντας την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από το 1 δισ. ευρώ. Η επένδυση της βρετανικής εταιρείας, που αποτελεί την πρώτη της τοποθέτηση στην ελληνική αγορά, έρχεται να ενισχύσει τη δυναμική της ES1, η οποία δημιουργήθηκε το 2025 από τη συγχώνευση της Entersoft και της SOFTONE και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς παρόχους λύσεων λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, η Hg προχωρά σε πλειοψηφική επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της ES1, ενώ η Olympia Group και η Imker Group παραμένουν μέτοχοι, διατηρώντας σημαντικά ποσοστά συμμετοχής, μαζί με τη διοικητική ομάδα υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνη Κοτζαμανίδη.

Με έδρα την Αθήνα και παρουσία σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, η EntersoftOne διαθέτει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων που καλύπτει ERP, CRM, Accounting, Payroll, HCM, WMS, eCommerce και ηλεκτρονική τιμολόγηση, εξυπηρετώντας περισσότερους από 90.000 πελάτες. Η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως ένας από τους βασικούς παίκτες στην αγορά business software και ηλεκτρονικής τιμολόγησης, σε μια περίοδο όπου η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων επιταχύνεται.

Η νέα επένδυση πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης ζήτησης για ψηφιακές λύσεις, με την υποχρεωτική μετάβαση των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω του πλαισίου myDATA να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες αλλαγής στην αγορά. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή κατεύθυνση προς την ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών μέσω της πρωτοβουλίας «VAT in the Digital Age» δημιουργεί νέες ανάγκες για τεχνολογικές υποδομές και υπηρεσίες.

Η Hg θα συνεργαστεί με τη διοικητική ομάδα της ES1 για την ολοκλήρωση της μετάβασης όλων των προϊόντων της εταιρείας στο cloud, την περαιτέρω επιτάχυνση της καινοτομίας στα προϊόντα και την επέκταση σε γειτονικές αγορές. Το Hg Catalyst, το εσωτερικό incubator προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης της Hg, θα στηρίξει επίσης την ES1 στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με δυνατότητες AI σε όλο το εύρος της πλατφόρμας της. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την πρωτοπορία της ES1 στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και των επενδύσεων που ανακοίνωσε την περσινή χρονιά.

Ο Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ES1, δήλωσε: «Η ES1 δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή του επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα, και αυτή η συνεργασία μάς δίνει τους πόρους για να πάμε πιο μακριά και πιο γρήγορα. Η Hg κατανοεί το business software σε βάθος που λίγοι επενδυτές διαθέτουν, και αυτό θα μας δώσει ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και εμβαθύνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Alexandre Flavier, Partner της Hg, δήλωσε: «Ο Αντώνης Κοτζαμανίδης και η ομάδα του έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική τεχνολογική πλατφόρμα, με ουσιαστικό προβάδισμα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και καινοτόμα προϊόντα που οι πελάτες της αγαπούν πραγματικά. Η επένδυση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στην ελληνική αγορά και τη δέσμευσή μας να χτίσουμε μια διαχρονική, ενισχυμένη με τεχνητή νοημοσύνη ηγέτιδα εταιρεία λογισμικού στην περιοχή».