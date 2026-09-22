Ήπια πτωτικές τάσεις επικρατούν κατά την έναρξη των συναλλαγών στην σημερινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται αυτήν την ώρα (11:00) στις 2.667,95 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,30%.

Εκ των 97 μετοχών που έχουν κινηθεί έως τώρα, οι 48 καταγράφουν κέρδη και οι 35 απώλειες, ενώ 14 δεν εμφανίζουν μεταβολή τιμής έναντι του προηγούμενου “κλεισίματός” τους.

Η αξία συναλλαγών ανέρχεται σε 18.430.834,58 ευρώ επί 2.291.306 τεμαχίων μετοχών που έχουν «αλλάξει χέρια».

Εκ των επιμέρους δεικτών, ο “βαρύς” FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως σημειώνει απώλειες 0,35% ενώ ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει μικρά κέρδη 0,10%.

Τη σημαντικότερη άνοδο τιμής σημειώνει η μετοχή της Πλαστικά Θράκης με κέρδη 4,23%, την οποία ακολουθεί η μετοχή της Ρεβοϊλ με άνοδο 3,26% και της Ανδρομέδα με 2,39%.

Αντίθετα, τις υψηλότερες ποσοστιαίες απώλειες τιμής σημειώνει η μετοχή της Δρομέας με πτώση 3,23%, την οποία ακολουθεί η μετοχής ΚΑΙΡΟΜΕΖ με πτώση 2,67% και της ΕΛΠΕ με απώλειες 2,15%.