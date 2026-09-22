Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει το 11ο JobReady by DYPA στο Κιλκίς, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 10:30 έως τις 18:30, στο Habitat Hotel (Σπάρτης και Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 61100), με δωρεάν εργαστήρια προετοιμασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Μέσα από τα εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν επαγγελματικές και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) και να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις των εργοδοτών.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού (HR) επιχειρήσεων, που θα παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες επιλέγουν το προσωπικό τους.

Παράλληλα, επιχειρηματίες θα μοιραστούν την εμπειρία τους από την αξιοποίηση της συμβουλευτικής για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων νέων ελεύθερων επαγγελματιών της ΔΥΠΑ.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση: https://dypa.evendia.gr/events/jobready-kilkis-2026

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ελτιώσουν τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού τους, να προετοιμαστούν για μία αποτελεσματική συνέντευξη εργασίας, να εντοπίσουν και να αναδείξουν τις δεξιότητές τους στο βιογραφικό τους, να μάθουν πώς να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα, να γνωρίσουν καλές πρακτικές μέσα από την εμπειρία επιχειρηματιών και να ενημερωθούν για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στα CV Corner και Business Corner, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα παρέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες και οδηγίες για τη σύνταξη βιογραφικού και την ανάπτυξη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας