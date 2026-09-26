Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα, αναμένεται να πληρωθεί το επίδομα 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άλλους δικαιούχους.

Το επίδομα είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ και οι δικαιούχοι είναι πολλοί περισσότεροι, καθώς καταργήθηκαν όλα τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Εκτός από τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, το επίδομα 400 ευρώ θα πληρωθεί και σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Βασική προϋπόθεση για την πληρωμή στα τέλη Νοεμβρίου είναι οι δικαιούχοι συνταξιούχοι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.