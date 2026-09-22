Σε πραγματικό εφιάλτη για εκατομμύρια οδηγούς εξελίσσεται η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, με το κόστος μετακίνησης να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο όριο.

Η αλματώδης αύξηση στην αντλία αναγκάζει τους πολίτες, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, να αλλάξουν άρδην τις καθημερινές τους συνήθειες, με πολλούς να περιορίζουν τις διαδρομές τους στο απολύτως απαραίτητο, άλλους να εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους επιλέγοντας δίκυκλα, μέσα μαζικής μεταφοράς ή ακόμα και τις μετακινήσεις με τα πόδια, ενώ την ίδια ώρα νοικοκυριά κόβουν βασικά έξοδα διαβίωσης για να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης προς την εργασία τους.

Εκτόξευση τιμών έως και 43,7% μέσα σε έναν χρόνο

Η σύγκριση των επίσημων στοιχείων από το Ημερήσιο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων φανερώνει τρομακτικές αυξήσεις μέσα σε έναν χρόνο. Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας το Δελτίο της 20ής Σεπτεμβρίου 2025 και της 20ής Σεπτεμβρίου 2026 προκύπτει άνοδος έως και κατά 43,7% στις μέσες τιμές.

Πιο αναλυτικά, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης (95 οκτανίων) εκτινάχθηκε από τα 1,758 ευρώ στα 2,195 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 24,86%, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων αυξήθηκε κατά 23,59%, φτάνοντας τα 2,426 ευρώ από 1,963 ευρώ που ήταν έναν χρόνο πριν.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση, ωστόσο, αποτυπώνεται στο ντίζελ (πετρέλαιο κίνησης), η μέση τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 43,68%. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, από τα 1,543 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025 εκτοξεύτηκε έναν χρόνο μετά στα 2,217 ευρώ το λίτρο, ξεπερνώντας ακόμα και την απλή αμόλυβδη. Παράλληλα, το υγραέριο κίνησης σημείωσε αύξηση 7,03%, και σήμερα κυμαίνεται κοντά στα 1,005 ευρώ το λίτρο.

«Κόβεις έξοδα για να μπορείς να πας στη δουλειά σου»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, οδηγός που χρησιμοποιεί καθημερινά δίκυκλο για δύο εργασίες περιγράφει το δυσβάσταχτο κόστος των μετακινήσεων, κάνοντας λόγο για αύξηση κατά 50% στα έξοδά του:

«Η καθημερινότητα όσο πάει και δυσκολεύει. Όλα τα έξοδα τα καθημερινά γίνονται με βάση τη βενζίνη, ειδικότερα ακόμη χειρότερα. Και αν είναι το επάγγελμά σου μέσα στο δρόμο, τα έξοδά σου αυξάνονται κατά 50% σίγουρα. Δε νομίζω ότι περνάει μέρα τα τελευταία δύο χρόνια που να μη νιώθω ότι ανεβαίνει η βενζίνη. Και ας έχει κάποια σκαμπανεβάσματα που και που. Νομίζω ότι είναι πάντα σταθερά πάνω, χωρίς λόγο»

Ερωτηθείς αν έχει αναγκαστεί να αλλάξει ή και να «κόψει» πράγματα από την καθημερινότητά του σημειώνει: «Τη διατροφή μου, τις διακοπές μου, ανάλογα το μήνα. Ότι κάτι κόβεις παραπάνω για να μπορείς να πας στη δουλειά σου, να μπορείς να βγεις, να μπορείς να πας στο χωριό σου, να δεις τους δικούς σου. Πρέπει να γίνει σίγουρα μια μείωση στους φόρους που έχει η βενζίνη, στο καταναλωτικό κομμάτι, και σίγουρα ένα πιο δίκαιο πλαφόν, ίσως για να μην εκμεταλλεύονται αυτοί που πρέπει την άνοδο και την αύξηση της βενζίνης με βάση τα δεδομένα τα τωρινά».

Κλείνοντας λέει ότι την ίδια στιγμή τα έσοδα των περισσότερων εργαζομένων παραμένουν καθηλωμένα στα ίδια επίπεδα:

«Καθημερινό μέσο εργασίας το μηχανάκι, πρωί απόγευμα. Δύο δουλειές κάνω. Και οι δύο δουλειές είναι με βάση το μηχανάκι. Ο μισθός είναι στα ίδια. Άντε να έχουμε πάρει κανένα δεκαπεντάρι, εικοσάρι μέσα στα χρόνια, το οποίο δεν είναι σε σύγκριση με αυτά που έχουν φάει αύξηση τίποτα. Είναι πολύ χειρότερα βασικά. Τώρα πλέον κάνεις να δεις βενζίνη κάτω από 2 ευρώ σχεδόν ποτέ».

«Στο τέλος δεν θα κυκλοφορούμε καθόλου, θα πηγαίνουμε με τα πόδια»

Ένας άλλος καταναλωτής που είχε βγει για δουλειές με τη σύζυγό του ανέφερε στο Orange Press Agency ότι η κατάσταση είναι τόσο οριακή που σκέφτεται να διακόψει πλήρως τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο.

«Έχει πάει στα ύψη η βενζίνη. Μέχρι τώρα τα βγάζουμε κάπως πέρα, αλλά σε λίγο δεν θα κυκλοφορούμε καθόλου. Συνέχεια ανεβαίνουμε. Συνέχεια ανεβαίνουμε, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει ο κόσμος να κυκλοφορεί. Τα βγάζουμε πέρα με δυσκολία. Σίγουρα κάνουμε οικονομίες στα άλλα. Όσο μπορούμε πιο λίγο, αλλά στο τέλος δεν θα το παίρνουμε καθόλου. Θα πηγαίνουμε τα πόδια. Βάζω απλή βενζίνη. Κατοστάρα… δεν έχει το βαλάντιο, αλλά τώρα μόνο απλή. Και στο τέλος τίποτα» τονίζει χαρακτηριστικά.

«Το αυτοκίνητο το έχω παρατήσει – Στη Μάλτα έχει 1,30€ και εδώ 2,20€»

Από την πλευρά του, άλλος οδηγός λέει στο Orange Press Agency πως αναγκάστηκε να παροπλίσει πλήρως το αυτοκίνητό του για να περιορίσει, όσο είναι δυνατόν, την επιβάρυνση:

«Eίναι αρκετά δύσκολα γιατί έχει ακριβύνει πάρα πολύ το καύσιμο και όταν κάποιος κυκλοφορεί καθημερινά πολλές φορές δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος της βενζίνης. 2,2 σήμερα είναι πολύ ακριβή η βενζίνη. Θα πρέπει να μειωθεί σίγουρα ο φόρος κατανάλωσης. Το αυτοκίνητο το έχω παρατήσει. Δεν κυκλοφορώ καθόλου με το αυτοκίνητο. Κυκλοφορώ συνέχεια με το δίκυκλο, οπότε έχω προσαρμόσει τις μεταφορές μου με τέτοιο τρόπο ώστε να έχω όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος μεταφοράς. Εντάξει, η διαφορά είναι μεγάλη γιατί η κατανάλωση στα εκατό χιλιόμετρα ένα δίκυκλο είναι πολύ μικρότερη από ό,τι ένα αυτοκίνητο, ειδικά όταν μετακινείσαι συνέχεια μέσα στην Αθήνα».

Παρά ταύτα, η μετάβαση στο δίκυκλο έχει απώλειες καθώς, όπως λέει, χάνεις «την άνεση που θα έχεις» ώστε «να μην είσαι έκθετος στον καιρό, στη ζέστη, στο κρύο, οτιδήποτε». Ερωτηθείς, για τα αίτια της αύξησης και τις διεθνείς εξελίξεις υπογράμμισε ότι «διεθνής κατάσταση μπορεί να είναι. Στη Μάλτα η βενζίνη αυτή τη στιγμή έχει 1,3 ευρώ το λίτρο, ενώ εδώ έχει 2,2. Άρα καταλαβαίνετε».

Καμπανάκι για το πετρέλαιο θέρμανσης

Την ίδια στιγμή, πάντως, η Ένωση Βενζινοπωλών Αττικής εκφράζει έντονο προβληματισμό για την εικόνα που παρουσιάζει η αγορά, με τους εκπροσώπους του κλάδου να ζητούν την ουσιαστική παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών για περιπτώσεις καταχρηστικών τιμών ή ύποπτα χαμηλών εγγραφών στο Παρατηρητήριο Τιμών, όπως αναφορές για 1,60 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή που τα επίσημα τιμολόγια χονδρικής προμήθειας από τα διυλιστήρια κινούνται πάνω από 2,1.

Η μεγαλύτερη ανησυχία, ωστόσο, εστιάζεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα των διεθνών αγορών, εκτιμάται ότι η τιμή εκκίνησης ενδέχεται να προσεγγίσει το 1,60 ευρώ το λίτρο, έναντι των 1,10 ευρώ της περσινής έναρξης, εξέλιξη που απειλεί να «τορπιλίσει» τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα.