Την ευκαιρία να κλείσουν εκκρεμότητες με τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 πριν εμφανιστεί ο λογαριασμός με τα πρόστιμα δίνει η ΑΑΔΕ σε ιδιοκτήτες οχημάτων. Όσοι λαμβάνουν τις ημέρες αυτές ειδοποιητήριο επειδή εμφανίζονται να μην έχουν πληρώσει τα τέλη της συγκεκριμένης χρονιάς μπορούν να διορθώσουν την εικόνα του οχήματός τους και, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να αποδείξουν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής.

Τα ειδοποιητήρια θα φτάσουν στους ιδιοκτήτες οχημάτων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, η ειδική εφαρμογή του myCAR ανοίγει την 1η Οκτωβρίου 2026 και οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν έως τις 30 Οκτωβρίου 2026. Για όσους δεν δικαιολογήσουν τη μη πληρωμή, η βεβαίωση των τελών μαζί με τα προβλεπόμενα πρόστιμα ολοκληρώνεται έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Τα «ραβασάκια»

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας για το 2021 θα λάβουν μήνυμα από την ΑΑΔΕ. Η ενημέρωση γίνεται με email ή, κατά περίπτωση, με συστημένη επιστολή και γνωστοποιεί στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να δηλώσουν έως τις 30 Οκτωβρίου την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από την 1η Οκτωβρίου 2026 ανοίγει στο myCAR η ειδική εφαρμογή, στην οποία θα εμφανίζονται ανά ιδιοκτήτη τα οχήματα με οφειλές από τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η είσοδος πραγματοποιείται με τους κωδικούς Taxisnet.

Μέσω της εφαρμογής ο ιδιοκτήτης μπορεί να δηλώσει την κατάσταση του οχήματος για το έτος της οφειλής ή και για επόμενα έτη και να επισυνάψει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν όφειλε τέλη κυκλοφορίας. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για περιπτώσεις οχημάτων που είχαν κλαπεί, είχαν διαγραφεί, βρίσκονταν σε ακινησία, κυκλοφορούσαν στο εξωτερικό ή απαλλάσσονταν από την καταβολή τελών.

Οι διορθώσεις

Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026. Οι δηλώσεις των ιδιοκτητών και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στις αρμόδιες Φορολογικές Υπηρεσίες, ΔΟΥ και ΚΕΦΟΔΕ. Οι υπηρεσίες ελέγχουν τα στοιχεία και, όπου προκύπτει ότι δεν υπήρχε υποχρέωση πληρωμής, διορθώνουν την εικόνα του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων.

Για παράδειγμα, εάν από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι ένα όχημα κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα από ένα έτη, η εικόνα του διορθώνεται για ολόκληρο το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για τα συγκεκριμένα έτη.

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δηλώνεται παράδοση του οχήματος σε συλλέκτη σιδερικών ή απώλεια και δεν υπάρχει το κατάλληλο δικαιολογητικό, αλλά μόνο υπεύθυνη δήλωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος, αλλά καταχωρίζεται σχετική σημείωση.

Μετά τις 30 Οκτωβρίου 2026, οι ιδιοκτήτες δεν χάνουν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι δεν όφειλαν τέλη. Μπορούν μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» να δηλώσουν τον λόγο μη οφειλής και να επισυνάψουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Ωστόσο, η υποβολή του αιτήματος μετά την προθεσμία δεν ανακόπτει τη διαδικασία βεβαίωσης των τελών και του προστίμου. Οι Φορολογικές Υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές διορθώσεις έως τις 26 Νοεμβρίου 2026.

Η «λυπητερή»

Για όσους δεν καταφέρουν να αποδείξουν με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ότι δεν είχαν υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας το 2021, τα τέλη θα βεβαιωθούν μαζί με το αντίστοιχο πρόστιμο. Η διαδικασία βεβαίωσης των τελών κυκλοφορίας του 2021 θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Ακόμη και μετά τη βεβαίωση της οφειλής, πάντως, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης. Εάν ο ιδιοκτήτης προσκομίσει εκ των υστέρων δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν όφειλε τα τέλη ή ότι δεν έπρεπε να του επιβληθεί το πρόστιμο, αυτά εξετάζονται από την αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία και, εφόσον γίνουν δεκτά, διαγράφεται κατά περίπτωση είτε το σύνολο της οφειλής είτε μόνο το πρόστιμο.

Η πράξη της Φορολογικής Διοίκησης για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μπορεί επίσης να προσβληθεί απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.