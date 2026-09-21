Πτωτικές τάσεις επικράτησαν κατά την έναρξη των συναλλαγών στη σημερινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται αυτήν την ώρα σε οριακά αρνητικό έδαφος (11:00) στις 2.657,34 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,15%.

Εκ των 95 μετοχών που έχουν κινηθεί, οι 51 σημειώνουν άνοδο, οι 36 πτώση, ενώ 8 δεν εμφανίζουν μεταβολή τιμής έναντι του προηγούμενου “κλεισίματος” τους.

Η αξία συναλλαγών ανέρχεται σε 37.371.778,55 ευρώ επί 4.246.872 τεμαχίων μετοχών που «άλλαξαν χέρια».

Ο «βαρύς» δείκτης FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση 0,16%, ενώ ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει άνοδο 0,10%.

Την υψηλότερη άνοδο σημειώνει ο τίτλος της ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. με κέρδη 9,09%, τον οποίο ακολουθεί η μετοχή της VIDAVO με κέρδη 6,46% και της Ιντρακόμ με άνοδο 7,53%.

Στον αντίποδα, τις σημαντικότερες ζημίες σημειώνει η μετοχή της ΔΑΑ, καταγράφοντας απώλειες 4,65%, την οποία ακολουθεί η μετοχή της ΕΧΑΕ με πτώση 4,46% και της ΟΛΠ με πτώση 2,65%.