Η Alter Ego Media κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη των οικονομικών της μεγεθών στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 25,2% και τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 6 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 74 εκατ. ευρώ, έναντι 59,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η αύξηση, σύμφωνα με την εταιρεία, προήλθε τόσο από τον τομέα των εκδόσεων όσο και από τις δραστηριότητες broadcasting και δημιουργίας περιεχομένου, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του νέου τομέα της ζωντανής ψυχαγωγίας.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του τομέα publishing αυξήθηκε κατά 38,8%, στα 26,5 εκατ. ευρώ από 19,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Στον τομέα broadcasting & content creation, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,1%, φτάνοντας τα 41,2 εκατ. ευρώ από 40 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, ο νεοσυσταθείς τομέας live entertainment εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του 2026 κύκλο εργασιών 6,2 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 47,4%, στα 25,1 εκατ. ευρώ, έναντι 17,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ενισχύθηκαν κατά 114,6%, φτάνοντας τα 8,5 εκατ. ευρώ από 3,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 378,3%, στα 6 εκατ. ευρώ, έναντι 1,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της Alter Ego Media ανήλθαν στις 30 Ιουνίου 2026 σε 148,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα, μετά την αφαίρεση του δανεισμού και εξαιρουμένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις, διαμορφώθηκαν σε 15,8 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ολοκληρώθηκε επίσης η διάθεση των κεφαλαίων που είχαν αντληθεί από τη Δημόσια Προσφορά, σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, κ. Γιάννης Βρέντζος, δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της Alter Ego Media. Με την ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την εισαγωγή μας στο Euronext Athens, υλοποιήσαμε το επενδυτικό μας πλάνο, διευρύνοντας σημαντικά το αποτύπωμα του Ομίλου και θέτοντας τις βάσεις για τη μετεξέλιξή του σε έναν σύγχρονο και διαφοροποιημένο Όμιλο Μέσων και Ψυχαγωγίας.

Αξιοποιώντας το περιεχόμενο, τα ισχυρά brands, την άμεση σχέση μας με το κοινό, τα δεδομένα και την τεχνολογία, αναπτύσσουμε πλέον τέσσερις ισχυρούς πυλώνες: Publishing, Broadcasting, Content Creation και Live Entertainment, δημιουργώντας συνέργειες και διευρύνοντας τις πηγές εσόδων.

Με ισχυρή χρηματοοικονομική βάση και επενδυτική πειθαρχία, παραμένουμε προσηλωμένοι στην οργανική ανάπτυξη και στην αξιοποίηση των πρόσφατων επενδύσεών μας, εξετάζοντας παράλληλα νέες επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης και τη μακροπρόθεσμη αξία του Ομίλου».