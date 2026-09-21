Νέες πινελιές στον καμβά των ανά τον κόσμο ξενοδοχείων και έτερων καταλυμάτων κρίνονται πλέον ως απαραίτητες για την εμπειρία του τουρίστα. Το wellness αναδεικνύεται σε μία από τις βασικές νέες τάσεις που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ξενοδοχειακή αγορά, καθώς η ευεξία παύει να περιορίζεται σε ένα spa ή σε μια μεμονωμένη υπηρεσία και ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στη συνολική εμπειρία διαμονής.

Υγεία, άσκηση, διατροφή, αποκατάσταση, βιωσιμότητα και κοινωνική επαφή αποκτούν μεγαλύτερο ρόλο στον σχεδιασμό και στη λειτουργία των ξενοδοχείων, ιδιαίτερα στις μονάδες υψηλών προδιαγραφών. Η τάση αυτή αναδείχθηκε στο BEING Thailand 2026, στο Πουκέτ, αλλά και σε πρόσφατη ανάλυση της Matrix για τις αλλαγές που επηρεάζουν το hotel wellness.

Από το spa στη συνολική εμπειρία

Η βασική μεταβολή αφορά τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται πλέον η ευεξία. Η αγορά απομακρύνεται από το μοντέλο του εξειδικευμένου resort, όπου ο ταξιδιώτης επιλέγει έναν προορισμό αποκλειστικά για αποτοξίνωση, απώλεια βάρους ή βελτίωση της φυσικής κατάστασης.

Στη θέση του αναπτύσσονται πιο ευέλικτα μοντέλα, όπου το wellness συνδυάζεται με τις διακοπές, την αναψυχή και την κλασική ξενοδοχειακή εμπειρία. Στη Six Senses, για παράδειγμα, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν το επίπεδο συμμετοχής τους, από οργανωμένα προγράμματα έως απλούστερες καθημερινές επιλογές που σχετίζονται με τη διατροφή, την άσκηση, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική επαφή.

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή αυτή διαδραματίζουν οι νεότερες γενιές ταξιδιωτών. Σύμφωνα με τον Ingo Schweder της GOCO Hospitality, οι millennials αντιπροσωπεύουν το 41% της παγκόσμιας δαπάνης για υπηρεσίες και προϊόντα ευεξίας, ενώ οι νεότεροι καταναλωτές εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμοι να επενδύσουν σε εμπειρίες που συνδέονται με την υγεία και την ποιότητα ζωής.

Αλλάζει και ο σχεδιασμός των ξενοδοχείων

Η νέα τάση μεταφέρεται ήδη και στον σχεδιασμό των μονάδων. Χώροι ευεξίας που κάποτε περιορίζονταν σε λίγες εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα καταλαμβάνουν πλέον, σε ορισμένα ξενοδοχεία και resorts υψηλών προδιαγραφών, αρκετές χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Γυμναστήρια, χώροι αποκατάστασης και αναζωογόνησης, εγκαταστάσεις άσκησης και χώροι κοινωνικής ευεξίας αποκτούν μεγαλύτερο αποτύπωμα στα νέα έργα. Παράλληλα, τα σύγχρονα γυμναστήρια απομακρύνονται από την εικόνα μιας αίθουσας γεμάτης μηχανήματα και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαρρύθμιση, τον φωτισμό, τα υλικά, την ακουστική, τον αερισμό και τους ανοιχτούς χώρους για stretching και λειτουργική άσκηση.

Διατροφή και κοινωνική ευεξία

Η διατροφή αποτελεί έναν ακόμη βασικό πυλώνα της νέας ξενοδοχειακής τάσης. Τα αυστηρά και περιοριστικά μενού δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε πιο υγιεινές εκδοχές γνώριμων πιάτων, ενώ τρόφιμα ζύμωσης και άλλα συστατικά που συνδέονται με τη σύγχρονη κουλτούρα wellness κερδίζουν έδαφος.

Στη Six Senses, η καθημερινή εστίαση συνδυάζεται με ειδικά διατροφικά προγράμματα που υποστηρίζουν διαφορετικούς στόχους, από την αποτοξίνωση και τη φυσική κατάσταση έως τη διαχείριση του σωματικού βάρους.

Ταυτόχρονα, η ευεξία αποκτά πιο κοινωνικό χαρακτήρα. Κοινόχρηστα τραπέζια, ομαδικές δραστηριότητες, κοινόχρηστες σάουνες και εμπειρίες που φέρνουν τους επισκέπτες πιο κοντά εντάσσονται πλέον σε ορισμένα ξενοδοχειακά μοντέλα. Στο Kamalaya, για παράδειγμα, το κοινόχρηστο τραπέζι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των επισκεπτών που ταξιδεύουν μόνοι.

Η άσκηση έξω από το γυμναστήριο

Η νέα προσέγγιση επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο τα ξενοδοχεία εντάσσουν την άσκηση στη διαμονή. Τρέξιμο, κολύμβηση, πεζοπορία και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες συνδέουν το wellness με τον ίδιο τον προορισμό, μετατρέποντας το fitness από μια ξεχωριστή παροχή σε μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Η τάση επεκτείνεται και στα ξενοδοχεία πόλης. Η Six Senses αναπτύσσει μοντέλα αστικής ευεξίας που συνδυάζουν άσκηση, spa, διατροφή και χώρους κοινωνικής συναναστροφής, ενώ τα πολυτελή ξενοδοχεία στα μεγάλα αστικά κέντρα αφιερώνουν μεγαλύτερους χώρους σε σχετικές υπηρεσίες.

Δεν αρκεί η προσθήκη νέων παροχών

Την ίδια στιγμή, η νέα τάση δεν σημαίνει ότι τα ξενοδοχεία πρέπει απλώς να προσθέτουν περισσότερες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τη Matrix, ζητούμενο είναι η επιλογή των σωστών παροχών με βάση το προφίλ της μονάδας, την τοποθεσία, τις ανάγκες των επισκεπτών και τη δυνατότητα του προσωπικού να τις υποστηρίξει.

Χαρακτηριστικό είναι το εύρημα έρευνας του Cornell Center for Hospitality Research σε 33 ξενοδοχεία και έξι brands: το 46% των επισκεπτών σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει το γυμναστήριο, όμως τελικά το έκανε μόλις το 22%.

Γι’ αυτό αποκτούν μεγαλύτερη σημασία η εύκολη πρόσβαση, η σωστή ενημέρωση, η σήμανση και η τεχνολογία. Φωτογραφίες των χώρων πριν από την άφιξη, σαφές ωράριο, πληροφορίες για τον εξοπλισμό και ψηφιακές προτάσεις άσκησης μπορούν να βοηθήσουν στην πραγματική χρήση των υπηρεσιών.

Η καθημερινή λειτουργία παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία των υπηρεσιών wellness. Η συντήρηση του εξοπλισμού, η καθαριότητα, η διαθεσιμότητα πετσετών και νερού, η σωστή σήμανση και η διαχείριση των ωρών αιχμής επηρεάζουν άμεσα την εμπειρία του επισκέπτη. Αντίστοιχα, το προσωπικό διαφορετικών τμημάτων πρέπει να γνωρίζει τις διαθέσιμες υπηρεσίες και να μπορεί να καθοδηγεί σωστά τον πελάτη.