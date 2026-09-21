Ισχυρή δυναμική εξακολουθεί να εμφανίζει η αγορά πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα, με το εκδηλωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον να φτάνει τα 6,1 δισ. ευρώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 35% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία των ξένων αγοραστών, καθώς η ζήτηση από τη Βρετανία αυξήθηκε κατά 60%, ενώ σχεδόν τρεις στις δέκα συναλλαγές στην υψηλότερη κατηγορία της αγοράς πραγματοποιήθηκαν από αγοραστές χωρίς φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία της Greece Sotheby’s International Realty δείχνουν παράλληλα ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην κορυφή της αγοράς. Τα ultra-luxury ακίνητα αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ αντιπροσώπευσαν το 70% της συνολικής αξίας της ζήτησης, επιβεβαιώνοντας τη στροφή σημαντικών κεφαλαίων προς τα ακριβότερα ελληνικά ακίνητα.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την περαιτέρω βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της Ελλάδας, μετά τις τελευταίες αποφάσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης.

Η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας από BBB σε BBB+, με σταθερές προοπτικές, ενώ η Moody’s διατήρησε την αξιολόγηση στο Baa3, αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικές.

Τι αλλάζει για τους ξένους επενδυτές

Τη σύνδεση ανάμεσα στις δύο εξελίξεις επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Greece Sotheby’s International Realty, Σάββας Σαββαΐδης, εκτιμώντας ότι η βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης δημιουργεί ευνοϊκότερο περιβάλλον για την τοποθέτηση διεθνών κεφαλαίων στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Όπως εξηγεί, η πιστοληπτική εικόνα μιας χώρας αποτελεί βασική παράμετρο για τους διεθνείς επενδυτές πριν αποφασίσουν πού θα τοποθετήσουν κεφάλαια.

Οι αξιολογήσεις επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, το κόστος χρηματοδότησης, τη στάση των private banks απέναντι στη χρηματοδότηση διασυνοριακών αγορών αλλά και τα μοντέλα κινδύνου βάσει των οποίων τα family offices αποφασίζουν τις τοποθετήσεις τους σε ακίνητα και άλλα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία.

Η αναβάθμιση από τη Scope αποδόθηκε, μεταξύ άλλων, στην ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στα πρωτογενή πλεονάσματα και στις βελτιώσεις στη φορολογική διοίκηση. Η Moody’s, από την πλευρά της, εκτίμησε ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν ενισχύσει την οικονομική και δημοσιονομική ανθεκτικότητα περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλέψει.

Στο επίκεντρο τα ακίνητα άνω των 5 εκατ. ευρώ

Για την αγορά πολυτελών κατοικιών, ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνθεση της ζήτησης.

Το γεγονός ότι το 70% της συνολικής αξίας του εκδηλωμένου ενδιαφέροντος αφορά ακίνητα άνω των 5 εκατ. ευρώ δείχνει ότι σημαντικό μέρος των κεφαλαίων κατευθύνεται πλέον στην πολύ υψηλή κατηγορία της αγοράς.

Σύμφωνα με τον Σάββα Σαββαΐδη, τα 6,1 δισ. ευρώ αγοραστικού ενδιαφέροντος που καταγράφηκαν στο πρώτο εξάμηνο αποτυπώνουν στην πράξη την ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία.

Εφόσον η δημοσιονομική εικόνα συνεχίσει να βελτιώνεται, εκτιμά ότι μια νέα αναβάθμιση μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω επανατιμολόγηση του ελληνικού κινδύνου, δημιουργώντας πρόσθετη στήριξη για τις αξίες των prime και trophy ακινήτων.

Συνολικά, οι ολοκληρωμένες συναλλαγές της Greece Sotheby’s International Realty από το 2016 έχουν φτάσει τα 650 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «The State of Greek Luxury Property at Mid-Year 2026».