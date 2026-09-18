Σε πιο ευνοϊκή κατεύθυνση μεταβάλλεται η εκτίμηση της Moody’s για την Ελλάδα, καθώς ο αμερικανικός οίκος εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξος για τις οικονομικές επιδόσεις και τις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας.

Στη νέα αξιολόγησή της, η Moody’s διατηρεί την πιστοληπτική βαθμίδα στο Baa3, αλλά αλλάζει τις προοπτικές από «σταθερές» σε «θετικές».

Ο οίκος διαπιστώνει ότι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται επί σειρά ετών στην οικονομία και στη λειτουργία των θεσμών αρχίζουν να έχουν πιο ορατό αντίκτυπο. Εφόσον αυτή η τάση συνεχιστεί, η ανθεκτικότητα τόσο της οικονομίας όσο και των δημόσιων οικονομικών θα μπορούσε να αποδειχθεί ισχυρότερη από ό,τι υπολογίζεται σήμερα, δημιουργώντας παράλληλα περιθώρια για υψηλότερη δυνητική ανάπτυξη.

Η βελτιωμένη αυτή εικόνα εκτιμάται ότι μπορεί να διευκολύνει την κυβέρνηση να συνεχίσει τη μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους σε βάθος χρόνου. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η πολιτική εξόφλησης πριν από τη λήξη τους υποχρεώσεων που ανάγονται στα χρόνια της ελληνικής κρίσης.

Στο μικροσκόπιο η διάρκεια των δημοσιονομικών επιδόσεων

Ένας ακόμη λόγος για τη μεταβολή των προοπτικών είναι η αυξανόμενη εμπιστοσύνη ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στα δημόσια οικονομικά δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο. Η Moody’s επισημαίνει, πάντως, ότι αυτό μένει να επιβεβαιωθεί πλήρως στην πράξη, ιδιαίτερα σε διαφορετικές φάσεις του οικονομικού κύκλου.

Στην ίδια εξίσωση εντάσσεται η ευρύτερη πολιτική στήριξη στη στρατηγική περιορισμού του δημόσιου χρέους, στοιχείο που ενισχύει τις πιθανότητες να διατηρηθεί η συγκεκριμένη κατεύθυνση και τα επόμενα χρόνια.

Η διατήρηση της ελληνικής αξιολόγησης στο Baa3 βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην έως τώρα εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, στα χαρακτηριστικά του δημόσιου χρέους που περιορίζουν το βάρος εξυπηρέτησής του και στην αισθητή εξυγίανση των δημοσιονομικών μεγεθών.

Οι αδυναμίες που εξακολουθεί να εντοπίζει ο οίκος

Παρά τη βελτίωση, η Moody’s καταγράφει παράγοντες που συνεχίζουν να λειτουργούν επιβαρυντικά για την πιστοληπτική εικόνα της χώρας. Σε αυτούς συγκαταλέγονται το υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους και οι ανισορροπίες στις συναλλαγές της Ελλάδας με το εξωτερικό.

Στις προκλήσεις προστίθενται οι σχετικά χαμηλές επιδόσεις στην παραγωγικότητα και το μεγάλο ύψος προβληματικών οφειλών που έχουν μεταφερθεί εκτός τραπεζών. Το τελευταίο εξακολουθεί να αποτελεί βάρος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά με υψηλές υποχρεώσεις.

Οι μεταρρυθμίσεις αρχίζουν να αποτυπώνονται στις επενδύσεις

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, υπάρχουν πλέον περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι οι αλλαγές των τελευταίων ετών περιορίζουν σταδιακά εμπόδια τα οποία επί μακρόν λειτουργούσαν ανασταλτικά για τις επενδύσεις. Παράλληλα, παρατηρείται αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου κεφαλαίου και μετατόπιση μεγαλύτερου τμήματος της δραστηριότητας προς την επίσημη οικονομία.

Η άνοδος των ιδιωτικών επενδύσεων συνοδεύεται από παρεμβάσεις σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η είσπραξη φόρων, οι διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων, οι κανόνες για την αφερεγγυότητα, η ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης, η αξιοποίηση της γης και ο χωροταξικός σχεδιασμός. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι αλλαγές στη φορολόγηση της εργασίας και οι πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Την ίδια περίοδο καταγράφεται αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που μεγαλώνουν και λειτουργούν εντός της επίσημης οικονομίας. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από περισσότερες θέσεις εργασίας, ισχυρότερη εξαγωγική δραστηριότητα και καλύτερους χρηματοοικονομικούς δείκτες για τις επιχειρήσεις.

Ακόμη πρώιμα ορισμένα από τα θετικά σημάδια

Η Moody’s διευκρινίζει ότι η πρόοδος δεν είναι εξίσου εμφανής σε όλους τους τομείς. Για αρκετές μεταρρυθμίσεις τα διαθέσιμα δεδομένα βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν επιτρέπουν οριστικά συμπεράσματα.

Παρά ταύτα, η εμφάνιση θετικών αποτελεσμάτων σε ολοένα περισσότερα πεδία αυξάνει, κατά τον οίκο, τις πιθανότητες το συνολικό αποτύπωμα των αλλαγών να αποκτήσει ουσιαστική σημασία για την πιστοληπτική θέση της χώρας.

Μεγαλύτερο βάρος στις παραγωγικές επενδύσεις

Αλλαγή καταγράφεται και στη σύνθεση του ελληνικού αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο στρέφεται περισσότερο προς τις επενδύσεις και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για αύξηση της παραγωγικότητας.

Η Moody’s θεωρεί ότι η επενδυτική ανάκαμψη έχει μεγαλύτερο βάθος και διάρκεια από μια πρόσκαιρη ενίσχυση που θα μπορούσε να αποδοθεί μόνο στα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από το 2020, ο λόγος των επενδύσεων προς το ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες, με τις ιδιωτικές επενδύσεις να αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα αυτής της μεταβολής.

Με βάση αυτή την εικόνα, οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους και τα έργα δημόσιων υποδομών που χρηματοδοτούνται μέσω του RRF φαίνεται περισσότερο να επιτάχυναν μια επενδυτική ανάκαμψη που είχε ήδη αρχίσει, παρά να αποτέλεσαν τον μοναδικό παράγοντα που την προκάλεσε.

Μικρότερη εξάρτηση των ξένων επενδύσεων από τα ακίνητα

Μεταβολές παρατηρούνται και στις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες σταδιακά διαφοροποιούνται και δεν κατευθύνονται στον ίδιο βαθμό προς την αγορά ακινήτων.

Η Moody’s αναφέρεται επίσης στις αλλαγές που ανακοινώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026 σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις. Το νέο πλαίσιο προσφέρει πρόσθετα κίνητρα στις επιχειρήσεις για επενδύσεις που μπορούν να αυξήσουν το παραγωγικό κεφάλαιο της οικονομίας.

Κρίσιμο τεστ θα αποτελέσει η περίοδος μετά την ολοκλήρωση των εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης στο τέλος του έτους. Εάν η αύξηση του κεφαλαιακού αποθέματος συνεχιστεί και χωρίς την ίδια ένταση δημόσιας χρηματοδότησης, αυτό θα αποτελέσει ένδειξη ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι λειτούργησαν ως μοχλός για νέες παραγωγικές επενδύσεις και όχι απλώς ως μέσο για να πραγματοποιηθούν νωρίτερα σχέδια που θα υλοποιούνταν ούτως ή άλλως.

