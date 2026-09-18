Σε μια απόφαση-ορόσημο προχώρησε η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ), αυξάνοντας τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 31 ετών. Η κίνηση αυτή επιταχύνει την ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής υπό τις αυξανόμενες πιέσεις από την Ουάσινγκτον, εντάσσοντας τη χώρα στον παγκόσμιο αγώνα κατά του πληθωρισμού.



Με πλειοψηφία 7-2, το διοικητικό συμβούλιο της BoJ ψήφισε υπέρ της αύξησης κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, διαμορφώνοντας το επιτόκιο στόχο γύρω στο 1,25%. Η απόφαση ήταν ευρέως αναμενόμενη από τις αγορές, καθώς οι ανατιμήσεις και το ασθενές γιεν πιέζουν έντονα τους Ιάπωνες καταναλωτές.



Ωστόσο, η αύξηση απέτυχε να ενισχύσει το εγχώριο νόμισμα, το οποίο εξασθένησε απότομα ξεπερνώντας τα 157 γιεν ανά δολάριο, ενώ ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,9%.

Yen falls to 157 per dollar; aggressive BOJ tightening hopes dashed https://t.co/sk4AhXegLb — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) September 18, 2026



«Η BoJ ήταν αναμενόμενο να δυσκολευτεί να ξεπεράσει τις προσδοκίες της αγοράς, καθώς η αύξηση του τετάρτου της μονάδας είχε σχεδόν προεξοφληθεί πλήρως», δήλωσε ο Στίβεν Άνγκρικ, επικεφαλής οικονομικών Ασίας-Ειρηνικού στην Moody’s Analytics.



Η κίνηση ακολούθησε αντίστοιχες αυξήσεις από την ΕΚΤ και τη Fed, καθώς οι αρχές παγκοσμίως αντιμετωπίζουν ανατιμήσεις από τη Mέση Aνατολή και την άνθηση της AI.

Οι αμερικανικές πιέσεις και οι εσωτερικές διαφωνίες

Η επιτάχυνση της σύσφιξης ακολούθησε την παρέμβαση των 96 δισ. δολαρίων το καλοκαίρι για την ενίσχυση του γιεν, αλλά και τις προτροπές του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Πάντως, η συνοδευτική ανακοίνωση δεν έδειξε πρόθεση για νέα αύξηση τον Οκτώβριο.



Αναλυτές σημείωσαν ότι οι δύο διαφωνούντες στη ψηφοφορία είχαν διοριστεί από την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι, η οποία τάσσεται υπέρ των κρατικών δαπανών.



«Με τα δύο πιο επιθετικά μέλη του Συμβουλίου να αποχωρούν τον ερχόμενο Ιούλιο, η σύνθεση του Συμβουλίου πιθανότατα θα γίνει ακόμη πιο διαλλακτική», σχολίασε ο Μαρσέλ Θίελιαντ της Capital Economics.



Παρά ταύτα, ο συνολικός τόνος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία ακόμη αύξηση έως τον Δεκέμβριο.

Η κεντρική τράπεζα επανέλαβε τις ανησυχίες ότι ο δομικός πληθωρισμός θα μπορούσε να ξεπεράσει τον στόχο του 2%, καθώς οι πιέσεις από τις επιχειρηματικές συναλλαγές «άρχισαν να μετακυλίονται στις τιμές καταναλωτή».



Την ίδια ώρα, η Fed αύξησε τα επιτόκια στο 3,75%-4%, τροφοδοτώντας τους φόβους για έναν «αγώνα δρόμου αυξήσεων» που επηρεάζει το «yen carry trade».



Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου παρέμεινε κοντά στο 3%, στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων τριών δεκαετιών.

🇺🇸🇯🇵 Treasury Secretary Scott Bessent says he's "the house now" when it comes to Japan's currency, and he's daring traders to bet against him.



"I have pretty good insight into what the Bank of Japan is going to do. You can bet against me if you want."



The U.S. and Japan already… pic.twitter.com/dOxfwP39Xx — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 9, 2026



Οι δηλώσεις Μπέσεντ ότι η BoJ «θα κάνει το σωστό» αύξησαν την πίεση στον διοικητή Καζούο Ουέντα.



O Ναότο Σεκιγκούτσι της SMBC Nikko Securities επισημαίνει σε σημείωμά του προς τους πελάτες πριν από την απόφαση της BoJ ότι «δεν ήταν ρεαλιστικό» να αναμένει κανείς από τον Ουέντα μια ξεκάθαρη πρόβλεψη για μελλοντικές αυξήσεις, σύμφωνα με τους Financial Times.