Υπάρχουν στιγμές στην οικονομική ιστορία που αποτυπώνουν περισσότερο από αριθμούς και δείκτες. Είναι στιγμές συμβολισμού.

Μια τέτοια στιγμή περιγράφουν οι Financial Times, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη γερμανική Handelsblatt.

Ο τίτλος της συνέντευξης, «Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών ενθαρρύνει τη Γερμανία να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις», αποτέλεσε την αφορμή για τον αρθρογράφο των FT, Robin Wigglesworth, να σταθεί στην ασυνήθιστη αλλαγή ρόλων μέσα στην Ευρώπη.

Μια χώρα που πριν από περίπου μία δεκαετία βρισκόταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, σήμερα εμφανίζεται ως παράδειγμα για το πώς οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν την οικονομική πορεία ενός κράτους.

Οι Financial Times σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: η Ελλάδα, η οποία για χρόνια δεχόταν συστάσεις για δημοσιονομική πειθαρχία και αλλαγές στην οικονομία της, βρίσκεται πλέον στη θέση να μιλά για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης.

Από το ελληνικό δράμα χρέους στην ευρωπαϊκή αναγνώριση

Η σύγκριση με το παρελθόν είναι αναπόφευκτη.

Πριν από περίπου δέκα χρόνια, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο εξόδου από την Ευρωζώνη, τρία προγράμματα οικονομικής προσαρμογής, βαθιά ύφεση και κοινωνικές αναταράξεις.

Η οικονομία έχασε περίπου το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της, η ανεργία εκτοξεύθηκε και το δημόσιο χρέος έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η περίοδος εκείνη συνδέθηκε με μια δύσκολη πολιτική συζήτηση στην Ευρώπη για το αν οι μεταρρυθμίσεις και η δημοσιονομική προσαρμογή μπορούσαν να εφαρμοστούν χωρίς να οδηγήσουν σε κοινωνική εξάντληση.

Σήμερα, η εικόνα είναι διαφορετική.

Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, έχει επιστρέψει στις αγορές και έχει βελτιώσει σημαντικά την εικόνα της στους διεθνείς επενδυτές.

Παράλληλα, η ελληνική οικονομία έχει παρουσιάσει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια, ενώ η ανεργία έχει υποχωρήσει σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από πριν την οικονομική κρίση.

Τι είπε ο Πιερρακάκης στη Handelsblatt

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απέφυγε να εμφανιστεί ως κάποιος που «δίνει μαθήματα» στη Γερμανία.

Στη συνέντευξή του τόνισε ότι κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να αντιγραφούν μηχανικά από ένα κράτος σε άλλο.

Το μήνυμα που έδωσε ήταν διαφορετικό: η ελληνική εμπειρία μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα ότι δύσκολες αλλαγές μπορούν τελικά να αποδώσουν οικονομικά και πολιτικά.

«Οι μεταρρυθμίσεις μπορεί αρχικά να είναι επώδυνες, όμως αποδίδουν τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο», ήταν το βασικό επιχείρημα που ανέδειξε ο Έλληνας υπουργός.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη: την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, τη βαθύτερη ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και τη μείωση των εμποδίων στην ενιαία αγορά.

Γιατί η Γερμανία βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο

Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η Γερμανία, παραδοσιακός οικονομικός κινητήρας της Ευρώπης, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια χαμηλή ανάπτυξη, πίεση στη βιομηχανία και ανάγκη προσαρμογής σε ένα νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Η ενεργειακή κρίση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η πίεση από τον διεθνή ανταγωνισμό, ιδιαίτερα από την Κίνα, και η ανάγκη για μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογία και στις υποδομές έχουν δημιουργήσει ένα νέο οικονομικό τοπίο για το Βερολίνο.

Στη συνέντευξή του ο Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Γερμανία εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Το μήνυμα δεν ήταν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τη Γερμανία.

Ήταν ότι μια χώρα που πέρασε από μια βαθιά κρίση μπορεί να προσφέρει εμπειρίες για το πώς οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν τις οικονομικές προοπτικές.

Η Ελλάδα στον νέο ευρωπαϊκό ρόλο

Η αλλαγή εικόνας της Ελλάδας αποτυπώνεται και σε θεσμικό επίπεδο.

Η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από Έλληνα υπουργό αποτελεί ένα ισχυρό σύμβολο της μετατόπισης της ευρωπαϊκής αντίληψης για τη χώρα.

Για χρόνια, η Ελλάδα ήταν αντικείμενο συζητήσεων για τη δημοσιονομική της κατάσταση.

Σήμερα συμμετέχει πιο ενεργά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής οικονομικής ατζέντας, με έμφαση στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Οι Financial Times σχολιάζουν ότι η στιγμή έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα: δεν πρόκειται για μια πλήρη αντιστροφή οικονομικών μεγεθών μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, αλλά για μια αλλαγή συμβολισμού.