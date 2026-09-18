Με ιστορικό ρεκόρ ζήτησης για έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred) ελληνικής τράπεζας ολοκληρώνεται η νέα έξοδος της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, με την έκδοση ομολόγου ύψους 700 εκατ. ευρώ, διάρκειας 4,5 ετών και με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 3,5 έτη.

Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 2,9 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση περισσότερο από τέσσερις φορές και αποτελώντας το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί σε αντίστοιχη έκδοση ελληνικής τράπεζας μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το Ιράν.

Η εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην Alpha Bank να περιορίσει το τελικό περιθώριο στις 85 μονάδες βάσης, δηλαδή 0,85 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το επιτόκιο αναφοράς της αγοράς, έναντι 115 μονάδων βάσης που ήταν η αρχική ένδειξη.

Πρόκειται για το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτύχει ποτέ η Alpha Bank σε αντίστοιχη έκδοση.

Παράλληλα, η Alpha Bank απηύθυνε πρόταση εξαγοράς υφιστάμενων ομολόγων Senior Preferred ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2028, με στόχο την αναχρηματοδότησή τους μέσω της νέας έκδοσης. Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργής διαχείρισης των υποχρεώσεων της Τράπεζας και της κάλυψης των σχετικών εποπτικών απαιτήσεων (MREL).

Στην κοινοπραξία τραπεζών που ανέλαβε την έκδοση και τη διάθεση του ομολόγου συμμετείχαν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.