Η τουρκική αγορά δημιούργησε μέσα σε λίγα χρόνια μια νέα γενιά πλούτου.

Επιχειρηματίες που δεν έγιναν γνωστοί από παραδοσιακές βιομηχανίες, ενεργειακούς ομίλους ή κατασκευαστικές αυτοκρατορίες, αλλά από έναν διαφορετικό δρόμο: χρηματιστηριακές εταιρείες, funds, επενδυτικές πλατφόρμες και εισηγμένες εταιρείες που είδαν την αξία τους να εκτοξεύεται στο Borsa Istanbul, το χρηματιστήριο της Τουρκίας.

Για μια περίοδο, το μοντέλο αυτό έμοιαζε ασταμάτητο.

Η αύξηση του πληθωρισμού, η αναζήτηση προστασίας απέναντι στην υποχώρηση της τουρκικής λίρας και η μαζική είσοδος μικροεπενδυτών στο χρηματιστήριο δημιούργησαν ένα περιβάλλον όπου ορισμένες εταιρείες απέκτησαν αποτιμήσεις που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα παραδοσιακά μεγέθη της τουρκικής οικονομίας.

Στη συνέχεια, όμως, η εικόνα άλλαξε.

Η κρίση ρευστότητας σε επενδυτικά funds, οι μαζικές εντολές εξαγοράς μεριδίων και η παρέμβαση της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SPK) έφεραν στην επιφάνεια τις αδυναμίες ενός συστήματος που βασίστηκε σε υψηλές αποτιμήσεις και μεγάλη συγκέντρωση επενδύσεων σε συγκεκριμένους τίτλους.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (SPK) προχώρησε σε παρεμβάσεις σε funds επτά εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων οι Tera Portföy, Pusula Portföy και Hedef Portföy, ενώ οι έρευνες των αρχών επεκτάθηκαν σε πιθανές πρακτικές χειραγώγησης της αγοράς.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, τα κεφάλαια που επηρεάστηκαν ανέρχονταν σε περίπου 891 δισ. τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου 20-21 δισ. δολάρια, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές συνδέονταν με τα συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα.

Πίσω όμως από τους αριθμούς υπάρχουν πρόσωπα.

Επιχειρηματίες που μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκαν στην κορυφή της νέας οικονομικής ελίτ της Τουρκίας και είδαν την αξία των συμμετοχών τους να μεταβάλλεται με την ίδια ταχύτητα με την οποία δημιουργήθηκε.

Η Τουρκία των μικροεπενδυτών και η γέννηση μιας νέας χρηματιστηριακής ελίτ

Η ιστορία αυτής της κρίσης ξεκινά από μια μεγάλη αλλαγή στην τουρκική κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια, το χρηματιστήριο έγινε για εκατομμύρια Τούρκους μια εναλλακτική επιλογή απέναντι στον πληθωρισμό. Η απώλεια αγοραστικής δύναμης της λίρας οδήγησε πολλούς αποταμιευτές στην αναζήτηση επενδύσεων που θα μπορούσαν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την αξία των χρημάτων τους.

Το Borsa Istanbul απέκτησε τεράστια δημοφιλία. Νέοι επενδυτές μπήκαν στην αγορά, χρηματιστηριακές εφαρμογές πολλαπλασιάστηκαν και εταιρείες με μικρότερη ιστορία άρχισαν να προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας νέας οικονομικής πραγματικότητας. Η αξία δεν δημιουργούνταν πλέον μόνο μέσα από εργοστάσια, εξαγωγές ή ακίνητα.

Μπορούσε να δημιουργηθεί μέσα από:

μια εισηγμένη εταιρεία,

ένα επενδυτικό fund,

μια χρηματιστηριακή πλατφόρμα,

μια δυνατή ιστορία ανάπτυξης που προσέλκυε κεφάλαια.

Αυτό το μοντέλο όμως είχε και αδυναμίες. Όταν μεγάλα funds κατέχουν σημαντικές θέσεις σε περιορισμένο αριθμό μετοχών, μια απότομη αλλαγή κλίματος μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές πιέσεις. Οι επενδυτές ζητούν επιστροφές χρημάτων. Τα funds πρέπει να πουλήσουν. Οι πωλήσεις πιέζουν τις τιμές. Η πτώση δημιουργεί νέο κύμα εξόδων. Αυτός ο μηχανισμός βρέθηκε στο επίκεντρο της τουρκικής αναταραχής.

Αλτούντς Κουμόβα: Η περιουσία των 4 δισ. δολαρίων που χάθηκε στα χαρτιά

Η περίπτωση του Αλτούντς Κουμόβα είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική εικόνα της νέας εποχής. Ο Κουμόβα είναι ο βασικός μέτοχος και πρόεδρος της Destek Holding, του ομίλου που ελέγχει τη Destek Finans Faktoring, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

Το factoring απέκτησε ιδιαίτερη σημασία στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια, καθώς πολλές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν αυξημένες ανάγκες ρευστότητας σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού και ακριβού χρήματος. Η Destek Finans Faktoring μετατράπηκε σε μία από τις μεγάλες χρηματιστηριακές ιστορίες της περιόδου. Η μετοχή της σημείωσε θεαματική άνοδο και η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας αυξήθηκε σε επίπεδα που την έφεραν στο επίκεντρο της αγοράς.

Η άνοδος αυτή εκτόξευσε και την αποτίμηση της συμμετοχής του Κουμόβα. Σύμφωνα με οικονομικές αναφορές, η πτώση της μετοχής μετά την αναταραχή στην αγορά αφαίρεσε περίπου 4 δισ. δολάρια από τη θεωρητική αξία της περιουσίας του. Πρόκειται για απώλεια χρηματιστηριακής αποτίμησης και όχι για χρήματα που βρίσκονταν σε τραπεζικό λογαριασμό. Ωστόσο, στις αγορές αυτό ακριβώς το μέγεθος καθορίζει τη θέση ενός επιχειρηματία στις λίστες πλούτου.

Η περίπτωση Κουμόβα δείχνει τη δύναμη αλλά και τον κίνδυνο του χρηματιστηριακού πλούτου. Μέσα σε λίγους μήνες μια εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει αξία δισεκατομμυρίων. Και μέσα σε λίγες εβδομάδες η ίδια αξία μπορεί να περιοριστεί δραστικά. Οι τουρκικές αρχές ενέταξαν τη Destek Finans Faktoring στις εταιρείες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανές παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μέρος της έρευνας και δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη ευθύνης για συγκεκριμένα πρόσωπα.

Εμρέ Τεζμέν και Tera: Η άνοδος μιας χρηματιστηριακής αυτοκρατορίας και η βίαιη προσγείωση

Αν ο Αλτούντς Κουμόβα αποτελεί το σύμβολο της εκτόξευσης μιας εταιρείας μέσω της χρηματιστηριακής αποτίμησης, η περίπτωση του Εμρέ Τεζμέν αποτυπώνει ακόμη πιο καθαρά τη νέα γενιά επιχειρηματιών που αναδείχθηκαν μέσα από την τουρκική κεφαλαιαγορά.

Ο πρόεδρος της Tera Holding συνδέθηκε με έναν όμιλο που αναπτύχθηκε γύρω από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τη χρηματιστηριακή δραστηριότητα και τη διαχείριση κεφαλαίων.

Η Tera δεν ήταν ένας παραδοσιακός βιομηχανικός κολοσσός. Η αξία της δημιουργήθηκε κυρίως μέσα από τη θέση της στον χρηματοοικονομικό τομέα και από τη δυναμική που απέκτησαν οι εταιρείες επενδυτικών υπηρεσιών στην Τουρκία.

Η άνοδος ήταν εντυπωσιακή.

Η μετοχή της Tera Holding γνώρισε ισχυρό ράλι, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επενδυτών που αναζητούσαν εταιρείες με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης. Η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου αυξήθηκε σημαντικά, με την οικογένεια Τεζμέν να συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών παραδειγμάτων επιχειρηματιών που δημιούργησαν μεγάλο μέρος της περιουσίας τους μέσω της αγοράς.

Η άνοδος αυτή είχε οδηγήσει τουρκικά οικονομικά μέσα να αναφερθούν στην είσοδο του Εμρέ Τεζμέν και του αδελφού του Ογούζ στη νέα λίστα των ταχύτερα ανερχόμενων πλουσίων της χώρας. Ωστόσο, η ίδια η χρηματιστηριακή δυναμική που ανέδειξε την Tera αποτέλεσε και το σημείο ευπάθειας. Μετά την αλλαγή κλίματος στην αγορά, η μετοχή δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, μειώνοντας σημαντικά την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας και την αξία των συμμετοχών των βασικών μετόχων.

Σε αντίθεση με την περίπτωση Κουμόβα, όπου κυκλοφόρησαν εκτιμήσεις για συγκεκριμένο ύψος απώλειας, δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαιωμένη εκτίμηση για το ακριβές ποσό που έχασαν προσωπικά οι αδελφοί Τεζμέν. Το βέβαιο είναι ότι η πτώση της Tera μείωσε δραστικά τη χρηματιστηριακή αξία που είχε δημιουργηθεί κατά την περίοδο της ανόδου. Η Tera Portföy βρέθηκε μεταξύ των εταιρειών που επηρεάστηκαν από τις αποφάσεις της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς funds υπό τη διαχείρισή της τέθηκαν σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Παράλληλα, οι αρχές εξέτασαν συναλλαγές που συνδέονταν με εισηγμένες εταιρείες, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για πιθανή χειραγώγηση της αγοράς. Οι έρευνες των αρχών δεν αποτελούν απόδειξη ενοχής για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά δείχνουν το εύρος της κρίσης που προκάλεσε η απότομη αλλαγή στην επενδυτική ψυχολογία.

Ναμίκ Κεμάλ Γκιοκάλπ: Η Hedef, η Info Yatırım και η νέα οικονομία των χρηματιστηριακών υπηρεσιών

Ο Ναμίκ Κεμάλ Γκιοκάλπ ανήκει σε μια διαφορετική κατηγορία επιχειρηματιών. Η διαδρομή του δεν βασίστηκε στην παραδοσιακή παραγωγική οικονομία, αλλά στην ίδια την υποδομή της χρηματιστηριακής αγοράς. Μέσω της Hedef Holding, ο Γκιοκάλπ δημιούργησε έναν όμιλο με δραστηριότητες στις επενδυτικές υπηρεσίες, στη χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση και σε συμμετοχές σε εισηγμένες εταιρείες. Κεντρικό ρόλο στον όμιλο είχε η Info Yatırım, μία από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χρηματιστηριακή διαχείριση και παρέχουν πρόσβαση επενδυτών στο Borsa Istanbul. Η Hedef αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας οικονομικής πραγματικότητας στην Τουρκία.

Η εταιρεία δεν έγινε γνωστή επειδή κατασκεύαζε προϊόντα ή διέθετε εργοστάσια, αλλά επειδή βρέθηκε στο κέντρο ενός οικοσυστήματος όπου το κεφάλαιο, οι επενδυτές και οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες δημιουργούσαν αξία. Κατά την περίοδο της ανόδου, η χρηματιστηριακή αξία της Hedef εκτοξεύθηκε.

Η εταιρεία βρέθηκε για μικρό διάστημα ανάμεσα στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες της Τουρκίας σε κεφαλαιοποίηση, γεγονός που ανέδειξε τον Γκιοκάλπ σε έναν από τους πιο προβεβλημένους εκπροσώπους της νέας χρηματοοικονομικής ελίτ. Η πτώση της αγοράς, όμως, περιόρισε σημαντικά αυτή την αποτίμηση.

Η υπόθεση Hedef δείχνει ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της τουρκικής χρηματιστηριακής έκρηξης: εταιρείες που είχαν σχετικά μικρή ιστορία κατάφεραν να αποκτήσουν τεράστια χρηματιστηριακή αξία μέσα από τις προσδοκίες των επενδυτών. Ο Γκιοκάλπ βρέθηκε ανάμεσα στα πρόσωπα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο των ερευνών. Οι αρχές ερευνούν πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει τελεσίδικη δικαστική κρίση που να αποδίδει ευθύνη σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Pusula Portföy: Το fund των δισεκατομμυρίων που βρέθηκε στο επίκεντρο

Η περίπτωση της Pusula Portföy αποτελεί ίσως το πιο καθαρό παράδειγμα του μηχανισμού που οδήγησε στην κρίση. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και είχε εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικούς παίκτες της τουρκικής αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων. Πριν από την αναταραχή, η Pusula διαχειριζόταν κεφάλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας έναν από τους βασικούς διαχειριστές κεφαλαίων σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για επενδυτικά προϊόντα είχε αυξηθεί κατακόρυφα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο πρόεδρος της εταιρείας Μουχαμέτ Γιαρίζ. Το πρόβλημα δεν ήταν απλώς η πτώση μιας μετοχής. Ήταν το λεγόμενο «πρόβλημα ρευστότητας». Όταν οι επενδυτές ζητούν μαζικά την επιστροφή των χρημάτων τους, ένα fund πρέπει να μετατρέψει γρήγορα τις επενδύσεις του σε μετρητά. Εάν όμως μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου βρίσκεται σε τίτλους με περιορισμένη εμπορευσιμότητα ή σε εταιρείες που έχουν ήδη δεχθεί ισχυρή πίεση, η διαδικασία αυτή γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

Αυτό ακριβώς είναι το σενάριο που φοβούνται περισσότερο οι εποπτικές αρχές στις αγορές. Όχι μια απλή πτώση τιμών, αλλά έναν κύκλο όπου η απώλεια εμπιστοσύνης προκαλεί νέες πωλήσεις και οι νέες πωλήσεις προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη πτώση. Η SPK παρενέβη για να περιορίσει τον κίνδυνο μετάδοσης της κρίσης. Η υπόθεση της Pusula έδειξε ότι η διαχείριση κεφαλαίων, όταν αναπτύσσεται με πολύ υψηλούς ρυθμούς, μπορεί να γίνει ταυτόχρονα πηγή τεράστιου πλούτου αλλά και σημείο συστημικού κινδύνου.

Σερντάρ Τουρχάν και Katılımevim: Όταν η κρίση ξεπέρασε τα στενά όρια του χρηματιστηρίου

Η παρουσία του Σερντάρ Τουρχάν στην υπόθεση δείχνει ότι η αναταραχή δεν περιορίστηκε μόνο στις κλασικές χρηματιστηριακές εταιρείες. Ο Τουρχάν είναι πρόεδρος της Katılımevim, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται σε εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης για την αγορά κατοικίας και αυτοκινήτου.

Η Katılımevim αναπτύχθηκε σε μια περίοδο όπου πολλοί Τούρκοι καταναλωτές αναζητούσαν εναλλακτικές λύσεις απέναντι στον ακριβό τραπεζικό δανεισμό. Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο και η μετοχή της γνώρισε σημαντική άνοδο, ακολουθώντας το γενικότερο ρεύμα επενδυτικού ενθουσιασμού γύρω από ορισμένες τουρκικές εισηγμένες. Η πτώση της αγοράς όμως έφερε και αυτή την εταιρεία στο επίκεντρο της προσοχής των αρχών.

Στον Τουρχάν επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί ότι του έχει αποδοθεί τελεσίδικη ευθύνη για συγκεκριμένη παράβαση. Η περίπτωση Katılımevim δείχνει πόσο εκτεταμένο ήταν το δίκτυο που δημιουργήθηκε γύρω από τη νέα χρηματιστηριακή οικονομία της Τουρκίας.

Από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέχρι την αγορά κατοικίας, εταιρείες διαφορετικών κλάδων συνδέθηκαν με την ίδια ιστορία: την αναζήτηση υψηλών αποδόσεων σε μια οικονομία που δοκιμαζόταν από τον πληθωρισμό.

Η κρίση των funds ως τεστ για την τουρκική οικονομία

Η υπόθεση των τουρκικών funds δεν είναι μόνο μια ιστορία για επιχειρηματίες που είδαν την αξία των συμμετοχών τους να μειώνεται. Είναι ένα τεστ για την ίδια την αξιοπιστία της τουρκικής κεφαλαιαγοράς.

Η Άγκυρα προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να προσελκύσει ξένα κεφάλαια και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη επενδυτών που είχαν απομακρυνθεί λόγω της νομισματικής αστάθειας και των ανορθόδοξων οικονομικών πολιτικών προηγούμενων ετών.

Η κρίση των funds δείχνει όμως ότι η σταθερότητα μιας αγοράς δεν κρίνεται μόνο από την άνοδο των δεικτών. Κρίνεται από τη διαφάνεια, τη ρευστότητα και την εμπιστοσύνη των επενδυτών όταν οι συνθήκες αλλάζουν. Οι επιχειρηματίες που αναδείχθηκαν μέσα από τη μεγάλη χρηματιστηριακή άνοδο της Τουρκίας αποτελούν πλέον το σύμβολο μιας εποχής που άλλαξε. Μιας εποχής όπου μια εταιρεία μπορούσε να δημιουργήσει δισεκατομμύρια σε χρηματιστηριακή αξία μέσα σε λίγους μήνες. Αλλά και μιας εποχής όπου η ίδια αξία μπορούσε να αμφισβητηθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.