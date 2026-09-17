Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ.

Το μνημόνιο προβλέπει ότι:

1/ Η AWS μισθώνει το Data Center, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών (υπό τους συνήθεις όρους).

2/ Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής (ΙΤ).

3/ Στην αρχική φάση, το Data Center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Η ΔΕΗ και η AWS σκοπεύουν να διερευνήσουν την περαιτέρω επέκτασή του (έως 1 GW), υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας, των συνθηκών της αγοράς, και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών.

4/ Η AWS αγοράζει και η ΔΕΗ παρέχει ενέργεια στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) από ανανεώσιμες πηγές (υπό τους συνήθεις όρους), σύμφωνα με τον στόχο της Amazon για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της έως το 2040.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόμενο πολυετούς συνεργασίας στους τομείς των τεχνολογιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης (AI), με σκοπό την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ.

Το MoU είναι δεσμευτικό. Το Project και όλοι οι εμπορικοί όροι (συμπεριλαμβανομένων των όρων που περιγράφονται ανωτέρω) τελούν υπό την επιφύλαξη της διαπραγμάτευσης και υπογραφής των οριστικών συμφωνιών, καθώς και της πλήρωσης συνήθων προϋποθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), η εξασφάλιση της απαιτούμενης σύνδεσης με το δίκτυο και η λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.