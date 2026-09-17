Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από την Κίνα να συγκρατήσει τη βιομηχανική της παραγωγή και να περιορίσει τις εξαγωγές προϊόντων, κυρίως υβριδικών αυτοκινήτων, καθώς τα κράτη-μέλη της αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον ανταγωνισμό.

Τα μεγαλύτερα παράπονα εκφράζονται από τη Γαλλία και, ιδιαιτέρως, τη Γερμανία, καθώς οι γερμανικές επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία παρήγαγαν προϊόντα που δεν ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά στην παγκόσμια αγορά, πόσο μάλλον ανταγωνιστικά.

«Αν δεν περιορίσουν οι ίδιοι τις εξαγωγές τους προς την αγορά μας, τότε θα το κάνουμε εμείς», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ. «Πρόκειται για την ανάσχεση της αποβιομηχάνισης. Πρέπει να αναλάβουμε δράση. Πρόκειται για ελεγχόμενο εμπόριο».

Πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν στους Financial Times ότι οι Βρυξέλλες επιδιώκουν από το Πεκίνο να περιορίσει τις πωλήσεις υβριδικών οχημάτων σε περίπου 15%.

Αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι Βρυξέλλες είχαν προτείνει και μια σειρά άλλων προϊόντων, μεταξύ των οποίων χημικά, για τα οποία επιθυμούσαν η Κίνα να επιδείξει αυτοσυγκράτηση. Η ΕΕ επιθυμούσε επίσης η Κίνα να αγοράζει περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως προθεσμία τον Οκτώβριο για την επίτευξη «απτών αποτελεσμάτων» όσον αφορά τη μείωση του ραγδαία αυξανόμενου εμπορικού της ελλείμματος έναντι της Κίνας.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές ίδρυσαν το φόρουμ «Διαβουλεύσεις ΕΕ-Κίνας για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις» (TIC), με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά.

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ έναντι της Κίνας, ύψους 1 δισ. ευρώ ημερησίως, είχε «φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο», δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Το “δεύτερο σοκ από την Κίνα”… έχει ήδη φτάσει», ανέφερε στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης.

«Θα είμαι σαφής: θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να επαναφέρουμε την ισορροπία στη σχέση μας. Τα λόγια είναι καλά. Αλλά οι πράξεις είναι καλύτερες», πρόσθεσε.