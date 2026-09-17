Δύο νέα βραβεία, ένα πλατινένιο και ένα χρυσό, απέσπασε η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στα Compliance Awards 2026. Η εταιρεία διακρίθηκε με Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερος Μετασχηματισμός ESG» και Πλατινένιο Βραβείο στην κατηγορία «Λειτουργίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης», για την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ESG Data Governance. Η εταιρεία διακρίθηκε, για ακόμη μία χρονιά, για τη συστηματική επένδυσή της στη διαφάνεια, την επιχειρηματική ηθική και τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση.

Μέσα από την πρωτοβουλία «Εταιρική Διακυβέρνηση και ESG Μετασχηματισμός», η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ESG Data Governance, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο συλλογής, τεκμηρίωσης και παρακολούθησης ESG δεδομένων. Η διάκριση αναγνωρίζει την αποτελεσματική ενσωμάτωση των αρχών ESG στη λειτουργία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της εταιρείας, καθώς και την ισχυροποίηση του πλαισίου διακυβέρνησης που ενισχύει τη λογοδοσία, τη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση με τις σύγχρονες κανονιστικές απαιτήσεις.

Ο Χρήστος Τουρλούμης, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, δήλωσε: «Η διάκριση στα Compliance Awards 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωσή μας στη διαφάνεια, την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία και τη θωράκιση της εταιρικής διακυβέρνησης. Μέσα από τη διατμηματική συνεγασία, σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ESG δεδομένων, ενισχύοντας την εγκυρότητά τους και την ετοιμότητά μας απέναντι στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί επιστέγασμα συλλογικής προσπάθειας που εξελίσσεται διαρκώς και μάς δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις πρακτικές διαφάνειας και λογοδοσίας σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς μας.»