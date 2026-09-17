Η Crowe Global, ένα από τα κορυφαία παγκόσμια δίκτυα ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με παρουσία σε περισσότερες από 145 χώρες, δημιούργησε πρόσφατα τη θέση του Global Growth Leader την οποία αναλαμβάνει ο Josh Cole, ένα έμπειρο και διεθνώς αναγνωρισμένο στέλεχος της αγοράς.

Ο νέος ρόλος του Global Growth Leader δημιουργήθηκε για να στηρίξει τις εταιρείες – μέλη του δικτύου της Crowe Global στο οποίο ανήκει και η ΣΟΛ Crowe, ώστε να αξιοποιήσουν τη δύναμη του δικτύου και να αναπτύξουν συνεργασίες, διατηρώντας παράλληλα την εξειδίκευση τους στις χώρες που δραστηριοποιούνται. Ο Josh Cole αναλαμβάνει να διαμορφώσει και να καθοδηγήσει την ατζέντα ανάπτυξης της Crowe Global σε επίπεδο δικτύου, μέσω ενός εστιασμένου πλαισίου στρατηγικών προτεραιοτήτων, εμπορικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών συνεργασίας μεταξύ εταιρειών-μελών, με στόχο την ενίσχυση της κερδοφόρας και της βιώσιμης ανάπτυξής τους.

O Josh Cole έχει ήδη μια μακρά πορεία στην Crowe US, πιο πρόσφατα ως Μanaging Partner στρατηγικών συμμαχιών, ηγούμενος των τεχνολογικών συνεργασιών και της στρατηγικής οικοσυστήματος της εταιρείας, ενώ παλαιότερα, είχε διευθύνει τη μονάδα συμβουλευτικών υπηρεσιών για σχεδόν μια δεκαετία. Μέρος της αποστολής του Cole αφορά στη σύνδεση δυνατοτήτων σε τομείς όπως η συμβουλευτική, η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια.

Ο Josh Cole δήλωσε σχετικά: «Η Crowe Global έχει τεράστια ευκαιρία να φέρει τη συνολική δύναμη του δικτύου πιο κοντά στους πελάτες, με πιο συντονισμένο, σχετικό με την αγορά και καινοτόμο τρόπο. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τις εταιρείες-μέλη, ώστε να εντοπίσουμε πού μπορούμε να πετύχουμε μαζί, να χτίσουμε κλιμακούμενες πλατφόρμες ανάπτυξης και να συνδέσουμε δυνατότητες σε βασικούς τομείς όπως η συμβουλευτική, η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και άλλα. Ο στόχος δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη με τρόπο που βοηθά πάντα τους πελάτες να αντιμετωπίζουν τις σημαντικότερες προκλήσεις τους με σιγουριά».

Η ΣΟΛ Crowe, ως μέλος του δικτύου Crowe Global στην Ελλάδα, αξιοποιεί συστηματικά την πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία, μεθοδολογίες και ανθρώπινο δυναμικό που της προσφέρει το δίκτυο, με στόχο να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Η υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Crowe Global, αποτελεί μια εξέλιξη με άμεση σημασία για τη ΣΟΛ Crowe και τους πελάτες της, καθώς ενδυναμώνει τη θέση της τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και επίπεδο πρόσβασης σε αναλύσεις και insights από τη διεθνή αγορά, με προτεραιότητα στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.