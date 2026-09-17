Σε νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 μπορούν να προχωρήσουν από σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, οι δικαιούχοι που δεν είχαν καταθέσει αίτηση κατά την αρχική προθεσμία του περασμένου Ιουλίου, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.