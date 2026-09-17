Στην αποκάλυψη ότι χάκερ, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ευθύνονται για την παραβίαση δεδομένων στη Revolut, απείλησαν να πουλήσουν τα εμπιστευτικά αρχεία εκατοντάδων πελατών σε άλλες εγκληματικές ομάδες, εκτός αν η βρετανική διαδικτυακή τράπεζα πληρώσει λύτρα ύψους 3 εκατ. δολαρίων εντός 24 ωρών, προχωρά η εφημερίδα Financial Times.

Η ομάδα, που αυτοαποκαλείται «iamnotavillain», δημοσίευσε το τελεσίγραφο στον ιστότοπό της το απόγευμα της Τετάρτης, δίπλα σε ένα ψηφιακό ρολόι αντίστροφης μέτρησης, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η δημόσια απαίτηση είναι ασυνήθιστη, δεδομένου ότι οι χάκερ συνήθως προτιμούν να υποβάλλουν αιτήματα για λύτρα ιδιωτικά και να τα δημοσιοποιούν μόνο αν ο στόχος αρνηθεί να πληρώσει ή να συνεργαστεί, συνήθως δημοσιεύοντας λεπτομέρειες της παραβίασης σε έναν ιστότοπο διαρροών στο dark web.

Το διαδικτυακό μήνυμα καλούσε τη Revolut να πληρώσει «6.000 XMR / 3.000.000 δολάρια… αλλιώς όλα τα δεδομένα θα πωληθούν και το αίμα θα είναι στα χέρια σας». Το XMR είναι το κρυπτονόμισμα Monero, το οποίο είναι δημοφιλές στους χάκερ, δεδομένου ότι οι συναλλαγές με αυτό είναι δύσκολο να εντοπιστούν.

Η ομάδα δήλωσε στην εφημερίδα FT ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον ιστότοπο για να διατυπώσει τα αιτήματά της και ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί ακόμη διαπραγματεύσεις με τη Revolut.

Revolut hackers demand $3mn ransom https://t.co/GVlkEkW1o8 — FT Technology News (@fttechnews) September 16, 2026

Οι χάκερ δημοσίευσαν επεξεργασμένα στιγμιότυπα οθόνης με ορισμένες από τις πληροφορίες που φέρεται να απέκτησαν από την τράπεζα.

Λίγο μετά τη δημοσίευση του αιτήματος για λύτρα, οι χάκερ έστειλαν στην FT ένα βίντεο 60 δευτερολέπτων με καταγραφή οθόνης, στο οποίο εμφανίζεται ένας άγνωστος χρήστης να περιηγείται στο αρχείο με τα φερόμενα ως έγγραφα της Revolut.

Τα έγγραφα που εμφανίζονται στο βίντεο φαίνεται να περιλαμβάνουν άδειες οδήγησης πελατών της Revolut, διαβατήρια, φωτογραφίες ταυτότητας που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία επαλήθευσης «γνώρισε τον πελάτη σου» (KYC) και ιστορικά συναλλαγών.

Η παραβίαση δεδομένων φαίνεται να έχει επηρεάσει τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι χάκερ απέκτησαν τα αρχεία παραβιάζοντας ένα σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιταλικής κυβέρνησης, το οποίο χρησιμοποίησαν για να προσποιηθούν ότι ήταν αρχές επιβολής του νόμου και να απαιτήσουν πληροφορίες για συγκεκριμένους λογαριασμούς πελατών της Revolut κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών.

Η ομάδα δήλωσε ότι επέλεξε τους στόχους χρησιμοποιώντας ανάλυση blockchain για να εντοπίσει λογαριασμούς της Revolut με σημαντικά αποθέματα κρυπτονομισμάτων.

Τι λέει η Revolut

Η Revolut δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης 16/9: «Η Revolut δεν έχει καμία άμεση επικοινωνία ούτε έχει λάβει κάποια απαίτηση από τα άτομα ή την ομάδα που προβάλλουν αυτούς τους ισχυρισμούς».

Αρκετοί πελάτες της Revolut που επηρεάστηκαν έχουν εκφράσει ανησυχία ότι τα προσωπικά τους δεδομένα έχουν παραβιαστεί.

Η Revolut είχε δηλώσει προηγουμένως ότι παρείχε «άμεση υποστήριξη» στους πελάτες που επηρεάστηκαν και ότι «συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές».

Από την ίδρυσή της το 2015, η Revolut έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας της Ευρώπης, λειτουργώντας ως τράπεζα σε περισσότερες από 30 χώρες και εξυπηρετώντας 80 εκατομμύρια πελάτες. Πρόσφατα, η αξία της εκτιμήθηκε στα 115 δισ. δολάρια στο πλαίσιο μιας δευτερογενούς πώλησης μετοχών.