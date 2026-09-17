Αυξήσεις άνω του 2% αναμένεται να δουν οι συνταξιούχοι με την έλευση του νέου έτους, με το τελικό ποσό να «κλειδώνει» έως το τέλος Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το ύψος της ετήσιας αύξησης προκύπτει από το άθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και του πληθωρισμού, διαιρούμενο διά δύο.

Οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη το 2026, βάσει των έως τώρα στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, αναμένεται να είναι στο 1,9% και ο πληθωρισμός στο 3,5%. Έτσι, η εφαρμογή του σχετικού τύπου οδηγεί σε αύξηση 2,7%: (1,9% + 3,5%) / 2 = 2,7%.

Βέβαια, πρόκειται για προσωρινή εκτίμηση, καθώς το τελικό ποσοστό μπορεί να ανέλθει από 2,6% έως και 3%, ανάλογα με τα οριστικά δεδομένα για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Η αύξηση αναμένεται να ενσωματωθεί στις συντάξεις Ιανουαρίου 2027, τις οποίες οι συνταξιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους στα τέλη Δεκεμβρίου 2026.

Επιπλέον, λόγω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς αυξάνεται ο αριθμός των συνταξιούχων, που θα δουν πραγματική αύξηση στο ποσό που λαμβάνουν.

Με εφαρμογή του εκτιμώμενου ποσοστού 2,7% στο ποσό της σύνταξης και πριν από τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις ή άλλες κρατήσεις, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι αυξήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

– Για σύνταξη 700 ευρώ, η αύξηση υπολογίζεται σε 18,90 ευρώ τον μήνα και 226,80 ευρώ τον χρόνο.

– Για σύνταξη 1.100 ευρώ, η αύξηση υπολογίζεται σε 29,70 ευρώ τον μήνα και 356,40 ευρώ τον χρόνο.

– Για σύνταξη 1.300 ευρώ, η αύξηση υπολογίζεται σε 35,10 ευρώ τον μήνα και 421,20 ευρώ τον χρόνο.

Σημειώνεται, πάντως, ότι το τελικό όφελος για κάθε δικαιούχο θα εξαρτηθεί από το οριστικό ποσοστό της αύξησης και τις κρατήσεις που εφαρμόζονται στη σύνταξή του.