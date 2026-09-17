Στα ύψη βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες.

Η τιμή του πετρελαίου μπρεντ έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα και στην ελληνική αγορά και έχει ως αποτέλεσμα η μέση τιμή στα καύσιμα να παραμένει πάνω από το 2,10 ευρώ/λίτρο.

Ειδικότερα, η τιμή του πετρελαίου μπρεντ έχει ξεπεράσει τα 105 δολάρια/βαρέλι, κάτι που σημαίνει αύξηση 19% σε έναν μήνα.

Χθες, Τετάρτη (16/9), όπως μεταδίδει σχετικό ρεπορτάζ του ERTnews η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν στα 2,17 ευρώ/λίτρο και παρουσίασε αύξηση 6 λεπτά/λίτρο σε μία εβδομάδα, ενώ υπήρξαν περιοχές της χώρας όπου η τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε ακόμα και τα 2,30 ευρώ και τα 2,40 ευρώ/λίτρο. Επίσης, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν στα 2,14 ευρώ/λίτρο, παρουσιάζοντας άνοδο 7 λεπτά/λίτρο σε μία εβδομάδα.

Οι τιμές τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης, αναμένεται κατά τις ίδιες πληροφορίες να συνεχίσουν να αυξάνονται και τις επόμενες ημέρες.

Η άνοδος των τιμών προκαλεί ανησυχία για νέα ενεργειακή κρίση

Σε κυβερνητικό επίπεδο πραγματοποιούνται συνεχώς συσκέψεις αναφορικά με το τι μπορεί να γίνει, ποια έκτακτα μέτρα μπορούν να παρθούν τον Οκτώβριο για τα καύσιμα, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης για το οποίο η σεζόν ανοίγει στις 15 Οκτωβρίου και η τιμή του, εάν το ντίζελ συνεχίσει σε αυτά τα τρέχοντα επίπεδα, θα ξεκινήσει στα 1,80-1,90 ευρώ/λίτρο.

Τα όποια μέτρα της κυβέρνησης θα παρθούν προς τις αρχές Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης, ωστόσο αυτό που μένει να φανεί είναι πόσος είναι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος προκειμένου να παρθούν μέτρα εφόσον χρειαστεί και εφόσον δεν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, στην Ευρώπη αρχίζει και συζητείται σοβαρά το θέμα της νέας ενεργειακής κρίσης για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μάλιστα αύριο, Παρασκευή (18/9), συνεδριάζει το Eurogroup στο Δουβλίνο, όπου οι υπουργοί Οικονομικών όλης της Ευρωζώνης θα συζητήσουν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια σημαντικής αντίδρασης των κρατών της Ευρωζώνης.