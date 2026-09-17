Αλλαγές στο παραπέντε έρχονται στις φετινές δηλώσεις αγροτικών ενισχύσεων, καθώς η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιχειρούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που εμφανίστηκαν στην πλατφόρμα myAGRO και κυρίως στις διασταυρώσεις των αγροτεμαχίων με τα στοιχεία του Κτηματολογίου.

Οι παρεμβάσεις έρχονται ενώ η διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και συνοδεύονται από νέες προθεσμίες. Οι παραγωγοί που θέλουν να λάβουν έως τις 31 Οκτωβρίου την προκαταβολή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης έχουν πλέον περιθώριο έως τις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων η προθεσμία μεταφέρεται στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τους ΚΑΕΚ. Στις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο και η αναγραφή τους στην ΕΑΕ 2026 είναι υποχρεωτική, το ελάχιστο ποσοστό γεωχωρικής επικάλυψης ανάμεσα στο αγροτεμάχιο που ψηφιοποιείται και στον δηλωμένο ΚΑΕΚ ορίζεται στο 55%.

Η προσαρμογή κρίθηκε αναγκαία καθώς η υποχρεωτική ψηφιακή διασταύρωση των αγροτεμαχίων με τα στοιχεία του Κτηματολογίου εφαρμόζεται φέτος για πρώτη φορά και κατά την επεξεργασία των αιτήσεων εμφανίστηκαν αποκλίσεις.

Για να εφαρμοστεί το όριο του 55%, το εμβαδόν του ΚΑΕΚ θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την έκταση που ψηφιοποιείται, ενώ το ίδιο αγροτεμάχιο δεν μπορεί να δηλώνεται από άλλον παραγωγό.

Τι γίνεται όταν δεν «κουμπώνει» ο ιδιοκτήτης

Δυνατότητα ολοκλήρωσης της αίτησης δίνεται και σε περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης που αναγράφεται στο myAGRO δεν επαληθεύεται από το Κτηματολόγιο, εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη και αποδεκτή αιτία.

Σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εμπίπτουν αγροτεμάχια για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η μεταγραφή μετά από αγορά, δωρεά ή κληρονομιά, καθώς και περιπτώσεις ΚΑΕΚ «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Ο παραγωγός θα μπορεί να επιλέγει στην πλατφόρμα τον λόγο για τον οποίο δεν πραγματοποιείται η ταυτοποίηση και να ολοκληρώνει την αίτηση. Η δήλωση, ωστόσο, θα μπορεί στη συνέχεια να ελεγχθεί, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου όταν προκύπτουν ενδείξεις ανακριβών στοιχείων.

Παράλληλα, γίνονται αλλαγές στα μισθωτήρια, ώστε η καταχώρησή τους να ανταποκρίνεται καλύτερα στα στοιχεία των ακινήτων και των ιδιοκτητών, ενώ διορθώθηκε και το πρόβλημα που είχε εντοπιστεί στον έλεγχο της ψηφιοποίησης σε συνδυασμό με το ΑΤΑΚ.

Στο myAGRO έχουν γίνει επίσης παρεμβάσεις στους χάρτες, στις εξουσιοδοτήσεις, στις δηλώσεις καλλιεργειών και στη μεταφορά στοιχείων από τις περσινές αιτήσεις.

Λιγότερα δικαιολογητικά

Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στη γραφειοκρατία. Καταργείται η υποχρεωτική προσκόμιση σειράς δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων η υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα και τα έντυπα Ν και Ε3 του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Δεν απαιτείται πλέον εκτύπωση, υπογραφή και θεώρηση του εντύπου για τις εισφορές ΕΛΓΑ, καθώς η σχετική επιλογή θα πραγματοποιείται μέσα από την αίτηση, ενώ αντίστοιχη ηλεκτρονική διαδικασία εφαρμόζεται για τα τέλη βόσκησης.

Οι απλουστεύσεις, πάντως, δεν σημαίνουν χαλάρωση των ελέγχων. Αντίθετα, το νέο πλαίσιο της ΑΑΔΕ προβλέπει αυξημένες υποχρεώσεις για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και όσους αναλαμβάνουν έναντι αμοιβής την υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη σωστή ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων και στα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή και χρήση τους. Στις διασταυρώσεις μπαίνουν Ε9, μισθωτήρια και άλλα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τις πληροφορίες των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Για τις σοβαρότερες παραβάσεις προβλέπονται πρόστιμα από 20.000 έως 50.000 ευρώ, καθώς και προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός από τη δυνατότητα υποβολής ΕΑΕ. Για τις απλές παραβάσεις ισχύει ειδικά για το 2026 μεταβατικό καθεστώς, με πρόστιμα από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανά παράβαση.

Οι επόμενες ημέρες είναι πλέον κρίσιμες για παραγωγούς, ΚΥΔ και μελετητές, καθώς καλούνται να ενσωματώσουν τις τελευταίες αλλαγές και να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις μέσα στις νέες προθεσμίες, με τις πρώτες πληρωμές της βασικής ενίσχυσης να προγραμματίζονται έως το τέλος Οκτωβρίου.