Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) αποφάσισε σήμερα να αυξήσει κατά ένα τέταρτο της μονάδας τα επιτόκια, με στόχο να ελέγξει τον πληθωρισμό, ένα μέτρο που ήταν αναμενόμενο από τις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά έβρισκε αντίθετο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Είναι η πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 που η Fed αυξάνει τα επιτόκια, τα οποία καθορίζουν το κόστος δανεισμού. Πλέον κυμαίνονται στο 3,75-4%.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη και στηρίχθηκε και από τον νέο κεντρικό τραπεζίτη Κέβιν Γουόρς, που είχε επιλεγεί από τον Τραμπ την περασμένη άνοιξη με την προσδοκία ότι θα μείωνε τα επιτόκια. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η ομόφωνη απόφαση ουσιαστικά είναι μια αποδοχή της αδυναμίας της κυβέρνησης Τραμπ να ελέγξει τον πληθωρισμό.

Η Fed εκτιμά επίσης ότι αναμφίβολα θα χρειαστεί και νέα αύξηση των επιτοκίων, στο 4-4,25% μέχρι τα τέλη του έτους για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Αφού συνεδρίασαν επί δύο ημέρες, κεκλεισμένων των θυρών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους για την αμερικανική οικονομία. Αναμένουν πλέον ότι ο πληθωρισμός στο τέλος του έτους θα ανέλθει στο 3,7%, αντί για 3,6%, όπως προέβλεπαν στη συνεδρίασή τους του Ιουνίου.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι επί των ημερών του θα πέσουν οι τιμές, όμως οι συνδυασμένες επιπτώσεις των δασμών στα εισαγόμενα είδη, το ενεργειακό σοκ μετά την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν και οι επενδύσεις κεφαλαίου που συνδέονται με την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης κράτησαν ψηλά τις πληθωριστικές πιέσεις, τόσο που η Fed έκρινε ανακαία την αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, στο εύρος του 3,75-4%. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η απόφαση αυτή έχει ως στόχο να επαναφέρει ταχύτερα τον πληθωρισμό εντός των επιθυμητών ορίων.