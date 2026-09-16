Τη σημασία της άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες και την επιχειρηματική κοινότητα, ακόμη και σε μια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έννοια του «retail politics», υποστηρίζοντας ότι όπως και στο λιανεμπόριο, έτσι και στην πολιτική, η προσωπική σχέση και η εμπιστοσύνη δεν μπορούν να αντικατασταθούν από την τεχνολογία.

Παράλληλα, εξήρε τον ρόλο του ΣΕΛΠΕ ως συνομιλητή της Πολιτείας, σημειώνοντας ότι ο διάλογος με την αγορά αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διαμόρφωση πολιτικών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Στόχος η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και η περαιτέρω σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει ήδη καλύψει σημαντικό μέρος της απόστασης που είχε δημιουργηθεί μετά την οικονομική κρίση, επιτυγχάνοντας, σύμφωνα με τον ίδιο, σταθερότητα και ανάπτυξη χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η οικονομική πρόοδος πρέπει να αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών και των εργαζομένων.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις από το 2019 για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, όπως οι αλλαγές στη φορολογία, στις εργοδοτικές εισφορές και στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το κράτος πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά προς τις επιχειρήσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως πρόκληση και ευκαιρία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην τεχνητή νοημοσύνη και στις αλλαγές που αναμένεται να φέρει στην οικονομία και την αγορά εργασίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι υπάρχει ανησυχία για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας σε ορισμένους κλάδους, ωστόσο υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωσης των υπηρεσιών.

Ως παραδείγματα ανέφερε τις εφαρμογές της στο Δημόσιο, την υγεία και την πολιτική προστασία, σημειώνοντας ότι σύντομα αναμένονται περισσότερα αποτελέσματα από την ενσωμάτωσή της στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη εκπαίδευσης των εργαζομένων και των δημοσίων υπαλλήλων, χαρακτηρίζοντας τα δεδομένα «τον βασικό πλούτο» της νέας ψηφιακής εποχής.

Οι πιέσεις από τον διεθνή ανταγωνισμό

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο, με τον πρωθυπουργό να αναφέρεται στον ανταγωνισμό από κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη εξετάζει παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης για πρόσθετα μέτρα, ακόμη και στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρθηκε επίσης στην πίεση που δέχεται η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία από την Κίνα, εκτιμώντας ότι απαιτούνται προσαρμογές που θα δώσουν χρόνο στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες.

Για το ζήτημα των τιμών, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο ανταγωνισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα συγκράτησης, ενώ τόνισε τη σημασία των ελέγχων και της εφαρμογής κανόνων στην αγορά.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της προσαρμοστικότητας στην πολιτική, σημειώνοντας ότι οι κυβερνήσεις, όπως και οι επιχειρήσεις, πρέπει να ακούν τους πολίτες και να ανταποκρίνονται στις αλλαγές.

«Δεν είμαστε εκ προοιμίου αναντικατάστατοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις και συνεχή επαφή με την κοινωνία.