Ανοδική συνεχίζει να είναι η πορεία του πληθωρισμού στη Βρετανία και τον Αύγουστο επιταχύνθηκε στο 3,1%, επιδεινώνοντας την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η βρετανική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) ήταν υψηλότερα από το 2,9% του Ιουλίου και συνάδουν με τις προβλέψεις των οικονομολόγων που μίλησαν στο Reuters, έγραψαν οι Financial Times.

Η άνοδος των τιμών της βενζίνης ήταν ο κύριος παράγοντας της αύξησης τον Αύγουστο, ενώ συνέβαλαν επίσης οι υψηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας των νοικοκυριών, σύμφωνα με το ONS.

Η αύξηση αυτή ωθεί τον πληθωρισμό ακόμη πιο πάνω από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), την ώρα που η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) ετοιμάζεται να καθορίσει το βασικό επιτόκιο την Πέμπτη.

Παρά τον ενεργειακό κλυδωνισμό που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) δεν προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων, καθώς οι αρμόδιοι αναμένουν περαιτέρω στοιχεία για το αν ο αυξημένος πληθωρισμός εδραιώνεται στην οικονομία.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) ψήφισε με 6 ψήφους υπέρ και 3 κατά της διατήρησης των επιτοκίων κατά την τελευταία συνεδρίασή της τον Ιούλιο, αποκαλύπτοντας βαθιές διαφωνίες ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της ραγδαίας ανόδου των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Η Yael Selfin, επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG, δήλωσε ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας ενδέχεται να θέσει σε δοκιμασία τη στάση «αναμονής και παρατήρησης» της Τράπεζας της Αγγλίας όσον αφορά τα επιτόκια.

«Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) θα είναι επιφυλακτική έναντι του ενδεχομένου μια παρατεταμένη περίοδος πληθωρισμού πάνω από τον στόχο να οδηγήσει σε σημαντικές μεταβολές στους μισθούς και στη συμπεριφορά καθορισμού των τιμών», ανέφερε. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να υποδηλώνουν κάτι τέτοιο, αλλά χωρίς μια αξιοσημείωτη βελτίωση στις προοπτικές, η ισορροπία των κινδύνων θα μπορούσε να μετατοπιστεί προς μια αύξηση των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους».

Σχολιάζοντας τα στοιχεία του Αυγούστου, ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι δήλωσε: «Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τον πληθωρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στη χώρα μας. Αυτό γίνεται αισθητό στους λογαριασμούς μας, στα εβδομαδιαία ψώνια μας και στα βενζινάδικα. Έχουμε λάβει έγκαιρα μέτρα για να βοηθήσουμε τις οικογένειες και να δώσουμε ανάσα στις επιχειρήσεις».

Οι οικονομολόγοι προειδοποίησαν ότι η αναμενόμενη επιτάχυνση του γενικού πληθωρισμού τους επόμενους μήνες θα μπορούσε να ωθήσει την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) να αυξήσει τα επιτόκια αργότερα μέσα στο έτος, ακόμη και αν οι αρμόδιοι αντισταθούν στην πραγματοποίηση περαιτέρω αυξήσεων.

Ο πληθωρισμός βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) αναμένεται πλέον να φτάσει ή να ξεπεράσει το 4% στις αρχές του επόμενου έτους — διπλάσιο από τον στόχο της Τράπεζας της Αγγλίας.

Ο Άντριου Γκούντγουιν, οικονομολόγος της Oxford Economics για το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι τα στοιχεία του Αυγούστου «δεν παρέχουν ενδείξεις ότι εμφανίζονται δευτερογενείς επιπτώσεις», αλλά πρόσθεσε ότι «η αύξηση των εξωτερικών πιέσεων στις τιμές ήταν τόσο μεγάλη που φαίνεται όλο και πιο πιθανό να αναγκάσει την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) να αναλάβει δράση».