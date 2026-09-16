Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,1 δισ. ευρώ, σε ταμειακή βάση, εμφανίζει ο προϋπολογισμός στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 7,8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την ίδια περίοδο το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 4,625 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,723 δισ. ευρώ το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.

Αυξημένα τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49,207 δισ. ευρώ στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, από 46,697 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι δαπάνες. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 47,313 δισ. ευρώ, έναντι 42,189 δισ. ευρώ το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Στα 6,7 δισ. ευρώ οι δαπάνες για τόκους

Αυξημένη ήταν και η δαπάνη για τόκους με την οποία επιβαρύνθηκε ο Προϋπολογισμός.

Συγκεκριμένα, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 ανήλθε σε 6,7 δισ. ευρώ, έναντι 6,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.